Συμβόλαιο θανάτου για δίδυμους στην Κύπρο: Ιρλανδός και Νορβηγοί αναζητούσαν εκτελεστή στο dark web, πώς τους παγίδευσε Δανός αστυνομικός

Σχέδιο

δύο αλλοδαπών, οι οποίοι επρόκειτο να ταξιδέψουν στην

για διακοπές, εκτιμά ότι απέτρεψε η κυπριακή αστυνομία, έπειτα από επιχείρηση που οργανώθηκε σε συνεργασία με τη

και τις διωκτικές Αρχές της

.

Για την υπόθεση

ένας Ιρλανδός και δύο Νορβηγοί, οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, στο Παραλίμνι. Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημα της αστυνομίας και διέταξε την κράτησή τους για οκτώ ημέρες, ώστε να συνεχιστούν οι έρευνες για συνωμοσία προς διάπραξη φόνου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία προφυλάκισης, οι φερόμενοι στόχοι ήταν δίδυμοι αδελφοί, υπήκοοι τρίτης χώρας, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει να περάσουν τις διακοπές τους στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν ακόμη φθάσει στην Κύπρο, όταν πραγματοποιήθηκαν οι συλλήψεις.



Αναζητούσαν εκτελεστή στο dark web

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν άνθρωποι που φέρονται να συνδέονται με το σχέδιο αναζήτησαν μέσω του «σκοτεινού» διαδικτύου εκτελεστή για τις δύο δολοφονίες. Η επικοινωνία έγινε μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής Signal.

Ο άνθρωπος που ανταποκρίθηκε στην αναζήτηση ήταν στην πραγματικότητα

, ο οποίος δρούσε υπό κάλυψη. Η συνομιλία του με τον φερόμενο εντολέα συνεχίστηκε, με τον αστυνομικό να εμφανίζεται πρόθυμος να αναλάβει την εκτέλεση και παράλληλα να συλλέγει στοιχεία για τον σχεδιασμό.

Η αμοιβή που φέρεται να προσφέρθηκε ανερχόταν στις 650.000 δανέζικες κορώνες, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 85.000 ευρώ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια των επικοινωνιών διατυπώθηκε ακόμη και ο ισχυρισμός ότι θα

Αρχές, ώστε να μην υπάρχει αστυνομική παρουσία στο σημείο όπου θα πραγματοποιούνταν οι δολοφονίες.

Όταν διαπιστώθηκε ότι το σχέδιο αφορούσε εγκληματική ενέργεια στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενημερώθηκαν η Europol και η κυπριακή αστυνομία. Ακολούθησε η μετάβαση στην Κύπρο κλιμακίου Δανών ανακριτών, το οποίο συνεργάστηκε με ειδική ανακριτική ομάδα του Αρχηγείου της Κυπριακής Αστυνομίας.



Το εισιτήριο και οι παραδόσεις χρημάτων

Οι φερόμενοι οργανωτές αγόρασαν στον υπό κάλυψη αστυνομικό αεροπορικό

από την Κοπεγχάγη προς την Κύπρο. Ο Δανός αστυνομικός έφθασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας στις 24 Αυγούστου, συνοδευόμενος από τους συναδέλφους του που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Ακολουθώντας τις οδηγίες που λάμβανε μέσω Signal, μετέβη αρχικά σε συγκεκριμένο σημείο στη Λάρνακα, όπου του παραδόθηκαν 200 ευρώ. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην

και εγκαταστάθηκε σε ξενοδοχείο.

Την ίδια ημέρα τού υποδείχθηκε νέα τοποθεσία για την παραλαβή χρημάτων. Εκεί, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, άντρας ντυμένος στα μαύρα άφησε φάκελο στο λάστιχο λευκού αυτοκινήτου. Αστυνομικοί που παρακολουθούσαν την περιοχή εντόπισαν αργότερα ενοικιαζόμενο όχημα, το οποίο οδηγούσε ένας από τους υπόπτους και φέρεται να αναζητούσε το σημείο της παράδοσης.

Σε επόμενο στάδιο, ο υπό κάλυψη αστυνομικός

με έναν από τους υπόπτους. Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να άφησαν πίσω από κάδο απορριμμάτων ένα χάρτινο κουτί, μέσα στο οποίο υπήρχαν ακόμη 1.000 ευρώ.

Η παρακολούθηση των κινήσεών τους οδήγησε στην εξασφάλιση δικαστικών ενταλμάτων και σε συντονισμένη επιχείρηση σύλληψης τους στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.



Αναζητούν τους ηθικούς αυτουργούς

Οι τρεις

δεν θεωρούνται, στο παρόν στάδιο, οι ηθικοί αυτουργοί του σχεδίου. Η αστυνομία εξετάζει τον ρόλο τους ως ατόμων που φέρονται να ανέλαβαν την υποστήριξη της επιχείρησης και την παράδοση χρημάτων, ενώ αναζητούνται όσοι βρίσκονταν ψηλότερα στην αλυσίδα της εντολής.

Ο ένας από τους υπόπτους υποστήριξε ότι βρισκόταν στην

για διακοπές. Για δεύτερο αναφέρθηκε στο δικαστήριο ότι έχει καταδίκες στη χώρα του για απειλές και εκβιασμούς και καταζητείται για αδικήματα που σχετίζονται με κατοχή οπλισμού και απειλές.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτει σύνδεση της υπόθεσης με κυπριακές ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Παραμένουν επίσης άγνωστα τα κίνητρα και η σχέση των φερόμενων εντολέων με τους δύο στόχους.

Η υπόθεση εντάσσεται στο ευρύτερο φαινόμενο που η

περιγράφει με τον ορισμό «βία ως υπηρεσία», κατά το οποίο εγκληματικές οργανώσεις αναζητούν μέσω διαδικτυακών και κρυπτογραφημένων εφαρμογών πρόσωπα πρόθυμα να πραγματοποιήσουν επιθέσεις ή δολοφονίες έναντι αμοιβής. Η ευρωπαϊκή επιχείρηση GRIMM είχε οδηγήσει, μέσα στον πρώτο χρόνο λειτουργίας της, σε 280 συλλήψεις και στον εντοπισμό περισσότερων από 1.400 προσώπων που συνδέονταν με τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες.



Τα συμβόλαια θανάτου που συγκλόνισαν την Κύπρο

Η Κύπρος έχει απασχοληθεί επανειλημμένως με συμβόλαια θανάτου και επαγγελματικές εκτελέσεις, αρκετές από τις οποίες συνδέθηκαν με διαμάχες του υποκόσμου και με εκτελεστές που μεταφέρθηκαν από το εξωτερικό.

Στις 23 Ιουνίου 2012 πέντε σωματοφύλακες και συνεργάτες του επιχειρηματία Φάνου Καλοψιδιώτη δολοφονήθηκαν μέσα στο αυτοκίνητό τους, στο κέντρο της Αγίας Νάπας. Στόχος ήταν ο ίδιος ο Καλοψιδιώτης, ο οποίος δεν επέβαινε τελικά στο όχημα. Για την πενταπλή δολοφονία καταδικάστηκαν οι Έλληνες υπήκοοι Δημήτρης Μαμαλικόπουλος και Αναστάσιος Τσεχιλίδης σε πέντε φορές ισόβια κάθειρξη ο καθένας. Ο άνθρωπος που είχε δώσει την εντολή δεν αποκαλύφθηκε.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, στις 23 Ιουνίου 2016, ο Φάνος Καλοψιδιώτης δολοφονήθηκε σε ταβέρνα της Αγίας Νάπας. Από τα πυρά σκοτώθηκαν επίσης ο αστυνομικός Ηλίας Χατζηευθυμίου, η σύζυγός του Σκεύη και ένας από τους δύο Αλβανούς εκτελεστές. Ο δεύτερος ένοπλος κατάφερε να διαφύγει και έκτοτε αγνοείται. Για την οργάνωση του εγκλήματος επιβλήθηκαν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Τον Σεπτέμβριο του 2021 συνελήφθη στη Λευκωσία ο Αζέρος Ορχάν Ασάντοφ, ο οποίος είχε στην κατοχή του πιστόλι με σιγαστήρα. Η Αστυνομία είχε αναφέρει ότι στόχοι ήταν πέντε Ισραηλινοί επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνταν στην Κύπρο. Τον Νοέμβριο του 2025 ο Ασάντοφ παραδέχθηκε συνωμοσία προς διάπραξη φόνου και καταδικάστηκε σε φυλάκιση έξι ετών και έξι μηνών. Η κατηγορία της τρομοκρατίας, η οποία είχε αρχικά συνδεθεί με την υπόθεση, δεν περιλήφθηκε στην τελική καταδίκη.

Στα τέλη Οκτωβρίου του 2023, μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες, δολοφονήθηκαν στη Λεμεσό ο επιχειρηματίας Θανάσης Καλογερόπουλος και στη Λευκωσία ο Αλέξης Μαυρομιχάλης, γνωστός ως «Αλεξούι». Οι δύο επιθέσεις έφεραν χαρακτηριστικά επαγγελματικής εκτέλεσης και προκάλεσαν μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας για την αποτροπή νέου κύκλου αίματος. Για την πρώτη δολοφονία έγιναν συλλήψεις και υπήρξαν καταδίκες ενώ για την δεύτερη δεν έχουν εντοπιστεί οι δράστες.

Η πρόσφατη υπόθεση που έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης είναι η δολοφονία του επιχειρηματία και ποδοσφαιρικού παράγοντα Σταύρου Δημοσθένους, στις 17 Οκτωβρίου 2025 στη Λεμεσό. Έξι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε δίκη, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακριτικής ομάδας τρεις από αυτούς φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκτέλεση του συμβολαίου θανάτου.