Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος αναισθησιολόγος μέσα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου
Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος αναισθησιολόγος μέσα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου
Ο γιατρός βρισκόταν σε εφημερία και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το πρωί από συνάδελφό του – Αναμένεται νεκροψία-νεκροτομή για τα αίτια θανάτου
Θλίψη επικρατεί στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, καθώς ένας 48χρονος αναισθησιολόγος βρέθηκε νεκρός το πρωί του Σαββάτου στο δωμάτιο εφημερίας.
Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 48χρονος βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου.
Το πρωί, συνάδελφός του που πήγε στο δωμάτιο εφημερίας προκειμένου να τον αντικαταστήσει, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, κάτω από το κρεβάτι.
Ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ηλικίας 8 ετών, ενώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.
Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.
Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι.
Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο 48χρονος βρισκόταν σε εφημερία και το προηγούμενο βράδυ είχε συμμετάσχει κανονικά στο πρόγραμμα του νοσοκομείου.
Το πρωί, συνάδελφός του που πήγε στο δωμάτιο εφημερίας προκειμένου να τον αντικαταστήσει, τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του, κάτω από το κρεβάτι.
Ο 48χρονος ήταν παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού ηλικίας 8 ετών, ενώ, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν αντιμετώπιζε γνωστά προβλήματα υγείας.
Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.
Στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου υπηρετούσαν δύο αναισθησιολόγοι.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα