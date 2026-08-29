Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Super League, Premier League και τα μεγάλα ματς της Ευρώπης
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Αθλητικές μεταδόσεις Super League Premier League

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Super League, Premier League και τα μεγάλα ματς της Ευρώπης

Βόλος – Ηρακλής και Παναιτωλικός – Καλαμάτα στην Ελλάδα, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους και Ατλέτικο Μαδρίτης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Super League, Premier League και τα μεγάλα ματς της Ευρώπης
Γεμάτο ποδόσφαιρο και σημαντικές αναμετρήσεις είναι το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με δράση από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

Στο ελληνικό ενδιαφέρον ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Βόλος – Ηρακλής και Παναιτωλικός – Καλαμάτα για τη Stoiximan Super League, ενώ πλούσιο είναι το μενού και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Η Premier League περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ και Τότεναμ – Νιούκαστλ, στη Bundesliga δεσπόζει το Ντόρτμουντ – Αμβούργο, ενώ στην Ιταλία η Γιουβέντους υποδέχεται την Πάρμα.

Το πρόγραμμα συμπληρώνουν οι αναμετρήσεις της LaLiga, με το Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης να ξεχωρίζει, αλλά και δράση από MotoGP, WRC και τένις.

Αναλυτικά οι μεταδόσεις της ημέρας

16:00: COSMOTE SPORT 6 HD | WRC Παραγουάη, SS11

16:30: Novasports 6HD | Κολωνία – Χόφενχαϊμ (Bundesliga)

16:30: Novasports 5HD | Μάιντς – Πάντερμπορν (Bundesliga)

16:30: Novasports 4HD | Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν (Bundesliga)

16:30: Novasports 3HD | Λειψία – Γκλάντμπαχ (Bundesliga)

Κλείσιμο
16:30: Novasports 2HD | Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Bundesliga)

17:00: Novasports Premier League | Μπόρνμουθ – Έβερτον (Premier League)

17:00: Novasports Start | Κόβεντρι – Χαλ (Premier League)

17:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Harley-Davidson Bagger World Cup

17:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Κάρντιφ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (Sky Bet EFL Championship)

18:00: COSMOTE SPORT 7 HD | Λεβάντε – Μπέτις (LaLiga)

19:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ (Cyprus League)

19:30: Novasports Premier League | Τότεναμ – Νιούκαστλ (Premier League)

19:30: Novasports Prime | Ντόρτμουντ – Αμβούργο (Bundesliga)

19:30: COSMOTE SPORT 9 HD | Βόλος Elabet – Ηρακλής (Super League)

19:30: COSMOTE SPORT 3 HD | Σασουόλο – Τορίνο (Serie A)

19:30: COSMOTE SPORT 1 HD | Φιορεντίνα – Φροζινόνε (Serie A)

19:30: COSMOTE SPORT 2 HD | Μόντσα – Ουντινέζε (Serie A)

19:45: Novasports 2HD | Άλκμααρ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Eredivisie)

20:00: COSMOTE SPORT 5 HD | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ (LaLiga)

20:00: COSMOTE SPORT 4 HD | Ακαντέμικο ντε Βισέου – Πόρτο (Liga Portugal)

21:30: Novasports Start | Νυρεμβέργη – Αρμίνια Μπίλεφελντ (Bundesliga 2)

21:30: COSMOTE SPORT 8 HD | Παναιτωλικός – Καλαμάτα (Super League)

21:45: COSMOTE SPORT 1 HD | Γιουβέντους – Πάρμα (Serie A)

22:30: COSMOTE SPORT 7 HD | Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης, (LaLiga)

23:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ

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