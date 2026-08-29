Θλάση ο Τσιριβέγια, μένει εκτός για 3 εβδομάδες: Ποια ματς του Παναθηναϊκού αναμένεται να χάσει
SPORTS
Παναθηναϊκός Πέδρο Τσιριβέγια Χράντετς Κράλοβε

Θλάση ο Τσιριβέγια, μένει εκτός για 3 εβδομάδες: Ποια ματς του Παναθηναϊκού αναμένεται να χάσει

Ο Πέδρο Τσιριβέγια υπέστη θλάση, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε κι έτσι ο Παναθηναϊκός θα τον στερηθεί για το επόμενο διάστημα

Θλάση ο Τσιριβέγια, μένει εκτός για 3 εβδομάδες: Ποια ματς του Παναθηναϊκού αναμένεται να χάσει
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Βγήκαν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια και όπως αναμενόταν έδειξαν πως έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό και αναμένεται να χάσει τα επόμενα ματς του Παναθηναϊκού.

Ο Ισπανός αμυντικός μέσος αποκόμισε το πρόβλημα στο 31ο λεπτό του πρώτου μέρους του αγώνα στην Τσεχία με τη Χράντετς Κράλοβε και αντικαταστάθηκε αμέσως.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα αυτών, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο μυ (γάμπα) του αριστερού του ποδιού.

Εκείνος αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 15-20 μέρες, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα επανέλθει μετά τη διακοπή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού» για το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.

Τα παιχνίδια που χάνει ο Τσιριβέγια

Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (31/08)
Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου (Κύπελλο, 03/09)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (06/09)
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (13/09)
Κλείσιμο
Κηφισιά - Παναθηναϊκός (Κύπελλο, 16/09)


Πηγή:www.gazzetta.gr
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