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Θλάση ο Τσιριβέγια, μένει εκτός για 3 εβδομάδες: Ποια ματς του Παναθηναϊκού αναμένεται να χάσει
Θλάση ο Τσιριβέγια, μένει εκτός για 3 εβδομάδες: Ποια ματς του Παναθηναϊκού αναμένεται να χάσει
Ο Πέδρο Τσιριβέγια υπέστη θλάση, όπως έδειξαν οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε κι έτσι ο Παναθηναϊκός θα τον στερηθεί για το επόμενο διάστημα
Βγήκαν τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Πέδρο Τσιριβέγια και όπως αναμενόταν έδειξαν πως έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό και αναμένεται να χάσει τα επόμενα ματς του Παναθηναϊκού.
Ο Ισπανός αμυντικός μέσος αποκόμισε το πρόβλημα στο 31ο λεπτό του πρώτου μέρους του αγώνα στην Τσεχία με τη Χράντετς Κράλοβε και αντικαταστάθηκε αμέσως.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα αυτών, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο μυ (γάμπα) του αριστερού του ποδιού.
Εκείνος αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 15-20 μέρες, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα επανέλθει μετά τη διακοπή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού» για το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.
Τα παιχνίδια που χάνει ο Τσιριβέγια
Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (31/08)
Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου (Κύπελλο, 03/09)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (06/09)
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (13/09)
Κηφισιά - Παναθηναϊκός (Κύπελλο, 16/09)
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ο Ισπανός αμυντικός μέσος αποκόμισε το πρόβλημα στο 31ο λεπτό του πρώτου μέρους του αγώνα στην Τσεχία με τη Χράντετς Κράλοβε και αντικαταστάθηκε αμέσως.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα αποτελέσματα αυτών, ο 29χρονος ποδοσφαιριστής έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον γαστροκνήμιο μυ (γάμπα) του αριστερού του ποδιού.
Εκείνος αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου 15-20 μέρες, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα επανέλθει μετά τη διακοπή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του «τριφυλλιού» για το διάλειμμα των εθνικών ομάδων.
Τα παιχνίδια που χάνει ο Τσιριβέγια
Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός (31/08)
Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου (Κύπελλο, 03/09)
Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ (06/09)
Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός (13/09)
Κηφισιά - Παναθηναϊκός (Κύπελλο, 16/09)
Πηγή:www.gazzetta.gr
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