Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Απίστευτο χαλάζι σε προάστια της Ζυρίχης: Τουλάχιστον 40 τραυματίες, κυρίως παιδιά δημοτικού, τρύπησαν αυτοκίνητα, βίντεο και φωτογραφίες
Απίστευτο χαλάζι σε προάστια της Ζυρίχης: Τουλάχιστον 40 τραυματίες, κυρίως παιδιά δημοτικού, τρύπησαν αυτοκίνητα, βίντεο και φωτογραφίες
Έπεσαν μπάλες χιονιού που έμοιαζαν με μπαλάκι του γκολφ ή του τένις
Αντιμέτωποι με ένα παράξενο για την εποχή καιρικό φαινόμενοι ήρθαν την Παρασκευή (28/8) οι κάτοικοι των πόλεων Βίντερτουρ και Ούτερλαντ της Ζυρίχης. Έπεσε χαλάζι τεράστιου μεγέθους προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές αλλά και τραυματισμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tagesanzeiger, μαθητές δημοτικού σχολείου υπέστησαν γρατζουνιές, σπάσανε τζάμια και οροφές σπιτιών, κτιρίων και σχολικών εγκαταστάσεων και παρμπρίζ αυτοκινήτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι μπάλες χιονιού που έμοιαζαν με μπαλάκι του γκολφ ή του τένις άνοιξαν τρύπες σε οχήματα.
Κινητοποιήθηκαν πολλά ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο, και ειδικά συνεργεία για να αντιμετωπίσουν πτώσεις δέντρων στους δρόμους.
Μάλιστα, αρκετά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στον αυτοκινητόδρομο κατά τη διάρκεια της χαλαζόπτωσης αναγκάστηκαν να σταματήσουν στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης λόγω των ζημιών που υπέστησαν.
Σύμφωνα με τον Marco Stoll της Meteo Schweiz, η χαλαζοθύελλα ήταν ένα εξαιρετικά σπάνιο καιρικό φαινόμενο. Κάτι τέτοιο συμβαίνει συνήθως μία φορά το χρόνο. Οι ριπές ανέμου έφταναν από 80 έως 130 χλμ./ώρα και η καταιγίδα κινήθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα, περίπου 100 χλμ./ώρα. Όσο γρήγορα η κακοκαιρία έφτασε στις περιοχές τόσο γρήγορα έφυγε.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tagesanzeiger, μαθητές δημοτικού σχολείου υπέστησαν γρατζουνιές, σπάσανε τζάμια και οροφές σπιτιών, κτιρίων και σχολικών εγκαταστάσεων και παρμπρίζ αυτοκινήτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι μπάλες χιονιού που έμοιαζαν με μπαλάκι του γκολφ ή του τένις άνοιξαν τρύπες σε οχήματα.
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Κινητοποιήθηκαν πολλά ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τους τραυματίες στο νοσοκομείο, και ειδικά συνεργεία για να αντιμετωπίσουν πτώσεις δέντρων στους δρόμους.
Μάλιστα, αρκετά αυτοκίνητα κυκλοφορούσαν στον αυτοκινητόδρομο κατά τη διάρκεια της χαλαζόπτωσης αναγκάστηκαν να σταματήσουν στην λωρίδα έκτακτης ανάγκης λόγω των ζημιών που υπέστησαν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Σύμφωνα με τον Marco Stoll της Meteo Schweiz, η χαλαζοθύελλα ήταν ένα εξαιρετικά σπάνιο καιρικό φαινόμενο. Κάτι τέτοιο συμβαίνει συνήθως μία φορά το χρόνο. Οι ριπές ανέμου έφταναν από 80 έως 130 χλμ./ώρα και η καταιγίδα κινήθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα, περίπου 100 χλμ./ώρα. Όσο γρήγορα η κακοκαιρία έφτασε στις περιοχές τόσο γρήγορα έφυγε.
Ένα εξαιρετικά σπάνιο καιρικό φαινόμενο
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Το Wintilog δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram την ανακοίνωση του δημοτικού σχολείου Rychenberg, όπου σημειώθηκαν τραυματισμοί των παιδιών, προς τους γονείς. Η καταιγίδα φέρεται να τους αιφνιδίασε κατά τη διάρκεια του πρωινού διαλείμματος. Ως αποτέλεσμα, «ορισμένα παιδιά υπέστησαν μικρές εκδορές στο κεφάλι καθώς και μώλωπες στους ώμους, την πλάτη, τα χέρια και τα πόδια». Από την πλευρά των σχολικών αρχών επιβεβαιώνεται ότι σε ολόκληρη την πόλη τραυματίστηκαν παιδιά κυρίως εκδορές. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «οι γονείς των παιδιών που επηρεάστηκαν ενημερώθηκαν αμέσως από τη διεύθυνση του σχολείου». Οι μαθητές και οι μαθήτριες συνοδεύτηκαν και δέχθηκαν προσεκτική φροντίδα από τους δασκάλους και τις δασκάλες των τάξεών τους. Ιδιαίτερη υποστήριξη δόθηκε στα παιδιά που είχαν τρομάξει λόγω της κακοκαιρίας ή είχαν εκφράσει φόβο για την επιστροφή στο σπίτι.
Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, στο Μουσείο Τέχνης του Βίντερτουρ προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές» λόγω της χαλαζόπτωσης.
Όπως υπογράμμισαν κάτοικοι της περιοχής το φαινόμενο διήρκεσε περίπου πέντε λεπτά, ενώ το χαλάζι έμοιαζε με μπάλες του γκολφ. Μετά την καταιγίδα, οι κάτοικοι εξέτασαν τις ζημιές και τηλεφώνησαν. Ξαφνικά ξέσπασε ισχυρός άνεμος και όλα σκοτείνιασαν, και στη συνέχεια «έπεσε το χαλάζι σαν να το έχυσαν», περιγράφει μια ιδιοκτήτρια ενός αυτοκινήτου του οποίου το πίσω τζάμι έσπασε, ενώ σημειώνει πως «δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο».
«Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο»
Ο δήμαρχος του Seuzach τόνισε πως «όταν ένα απίστευτο γεγονός. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο εδώ, ήταν τρομακτικό». Ο δήμος ενεργοποίησε αμέσως τον Οργανισμό Διαχείρισης Κρίσεων (GFO) για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
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