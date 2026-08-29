Απίστευτο χαλάζι σε προάστια της Ζυρίχης: Τουλάχιστον 40 τραυματίες, κυρίως παιδιά δημοτικού, τρύπησαν αυτοκίνητα, βίντεο και φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη S Z E N E I S H W I N T I (@wintiblog)



«Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη S Z E N E I S H W I N T I (@wintiblog)

Το Wintilog δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram την ανακοίνωση του δημοτικού σχολείου Rychenberg, όπου σημειώθηκαν τραυματισμοί των παιδιών, προς τους γονείς. Η καταιγίδα φέρεται να τους αιφνιδίασε κατά τη διάρκεια του πρωινού διαλείμματος. Ως αποτέλεσμα, «». Από την πλευρά των σχολικών αρχών επιβεβαιώνεται ότι σε ολόκληρη την πόλη τραυματίστηκαν παιδιά κυρίως εκδορές. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «οι γονείς των παιδιών που επηρεάστηκαν ενημερώθηκαν αμέσως από τη διεύθυνση του σχολείου». Οι μαθητές και οι μαθήτριες συνοδεύτηκαν και δέχθηκαν προσεκτική φροντίδα από τους δασκάλους και τις δασκάλες των τάξεών τους. Ιδιαίτερη υποστήριξη δόθηκε στα παιδιά που είχαν τρομάξει λόγω της κακοκαιρίας ή είχαν εκφράσει φόβο για την επιστροφή στο σπίτι.Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, στο Μουσείο Τέχνης του Βίντερτουρ προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές» λόγω της χαλαζόπτωσης.Όπως υπογράμμισαν κάτοικοι της περιοχής, ενώ. Μετά την καταιγίδα, οι κάτοικοι εξέτασαν τις ζημιές και τηλεφώνησαν. Ξαφνικά ξέσπασε ισχυρός άνεμος και όλα σκοτείνιασαν, και στη συνέχεια «έπεσε το χαλάζι σαν να το έχυσαν», περιγράφει μια ιδιοκτήτρια ενός αυτοκινήτου του οποίου το πίσω τζάμι έσπασε, ενώ σημειώνει πως «».Ο δήμαρχος του Seuzach τόνισε πως «όταν ένα απίστευτο γεγονός. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο εδώ, ήταν τρομακτικό». Ο δήμος ενεργοποίησε αμέσως τον Οργανισμό Διαχείρισης Κρίσεων (GFO) για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.