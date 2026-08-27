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Συνελήφθη 24χρονος στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκε πάνω από ένα κιλό κάνναβης
Συνελήφθη 24χρονος στη Ρόδο για διακίνηση ναρκωτικών, κατασχέθηκε πάνω από ένα κιλό κάνναβης
Κατασχέθηκαν επίσης 14.900 ευρώ, λίρες Αγγλίας και δύο ζυγαριές ακριβείας
Στη σύλληψη ενός 24χρονου ημεδαπού για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν χθες, 26 Αυγούστου, οι αστυνομικοί στη Ρόδο.
Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ναρκωτικών και έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες. Κατά την διάρκεια στοχευμένης έρευνας στην κατοικία του 24χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη συνολικού βάρους ενός κιλού και 74 γραμμαρίων, κοκαΐνη βάρους 16,6 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 14.900 ευρώ, 100 λίρες Αγγλίας και ένα κινητό τηλέφωνο.
Παράλληλα, κατασχέθηκε και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα την οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.
Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ναρκωτικών και έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε τις μεσημβρινές ώρες. Κατά την διάρκεια στοχευμένης έρευνας στην κατοικία του 24χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κάνναβη συνολικού βάρους ενός κιλού και 74 γραμμαρίων, κοκαΐνη βάρους 16,6 γραμμαρίων, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, το χρηματικό ποσό των 14.900 ευρώ, 100 λίρες Αγγλίας και ένα κινητό τηλέφωνο.
Παράλληλα, κατασχέθηκε και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα την οποία, σύμφωνα με την Αστυνομία, χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος.
Σε βάρος του 24χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
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