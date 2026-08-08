Καρέτσας και Τζόλης στα «μαχαίρια» – Το ελληνικό «ραντεβού» που κλέβει την παράσταση

Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής βρίσκεται στην αποστολή της Ντόρτμουντ για το φιλικό απέναντι στην Άρσεναλ την Κυριακή (9/8) στο Λονδίνο και πλέον έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την πρώτη, έστω ανεπίσημη, εμφάνισή του με τη φανέλα της νέας του ομάδας.Ο Καρέτσας έχει ήδη μπει στη νέα πραγματικότητα της καριέρας του και το παιχνίδι απέναντι στους «κανονιέρηδες» μπορεί να αποτελέσει το πρώτο αγωνιστικό δείγμα του με τα κιτρινόμαυρα. Η παρουσία του στην αποστολή δείχνει πως υπολογίζεται για την αναμέτρηση και πλέον μένει να φανεί εάν θα πάρει χρόνο συμμετοχής.Το ενδιαφέρον, μάλιστα, γίνεται ακόμη μεγαλύτερο λόγω της ελληνικής παρουσίας και στην απέναντι πλευρά, καθώς στην Άρσεναλ βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλης.Πιθανό πρώτο «ραντεβού» Καρέτσα και ΤζόληΕφόσον χρησιμοποιηθεί, ο Καρέτσας θα έχει την ευκαιρία να πάρει τα πρώτα του λεπτά ως ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ σε ένα ιδιαίτερα δυνατό τεστ απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Premier League.Παράλληλα, δεν αποκλείεται στο χορτάρι να βρεθούν δύο από τα σημαντικότερα ελληνικά ονόματα της νέας γενιάς, με τον Καρέτσα απέναντι στον Τζόλη.Για τον 18χρονο μεσοεπιθετικό, πάντως, το σημαντικότερο είναι ότι βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την πρώτη του εμφάνιση με τη νέα του ομάδα. Μετά τη μεταγραφή του στην Ντόρτμουντ, αρχίζει σταδιακά η προσαρμογή του στα αγωνιστικά δεδομένα των Βεστφαλών, με το φιλικό στο Λονδίνο να αποτελεί μία πρώτη ευκαιρία για να δείξει τις δυνατότητές του.Όλα τα βλέμματα πλέον στρέφονται στις επιλογές για την αναμέτρηση με την Άρσεναλ και στο αν ο Καρέτσας θα πάρει το «βάπτισμα του πυρός» με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, έχοντας μάλιστα απέναντί του τον συμπατριώτη του, Χρήστο Τζόλη.