Ergani app: Σε λειτουργία η νέα εφαρμογή για γρήγορες προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου

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Σε λειτουργία τέθηκε η νέα εφαρμογή «Ergani app» του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έξυπνες συσκευές, η οποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα πραγματοποιούν βραχυχρόνιες προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών απασχόλησης με συμβάσεις διάρκειας έως δύο ημερών.«Επιταχύνουμε και απλοποιούμε τις προσλήψεις μέσω της νέας εφαρμογής «Ergani app». Παρέχουμε έτσι, για πρώτη φορά, τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, ανά πάσα στιγμή μέσω του κινητού τους, σε λίγα λεπτά, με λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και συμπλήρωσε πως «Παράλληλα παρέχουμε αυξημένη προστασία στους εργαζομένους και πλήρη καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας τους».Η διαδικασία πραγματοποιείται ψηφιακά και αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες μια επιχείρηση χρειάζεται να καλύψει έκτακτο κενό ή αυξημένο φόρτο εργασίας.Η ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας συμπίπτει με περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην αγορά εργασίας, καθώς η τουριστική περίοδος οδηγεί σε σημαντική αύξηση των αναγκών για προσωπικό. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εξακολουθούν να καταγράφονται στους κλάδους της φιλοξενίας και της εστίασης, ενώ αυξημένη ζήτηση εμφανίζεται και σε επιχειρήσεις λιανεμπορίου και διοργάνωσης εκδηλώσεων.Οι ειδικότητες που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων περιλαμβάνουν σερβιτόρους, βοηθούς σερβιτόρων, μπάρμαν, μάγειρες, ψήστες, καμαριέρες, προσωπικό καθαριότητας, υπαλλήλους υποδοχής και λαντζέρηδες, επαγγέλματα στα οποία οι ανάγκες προσωπικού μεταβάλλονται συχνά ακόμη και από ημέρα σε ημέρα.Για παράδειγμα μια επιχείρηση εστίασης αναλαμβάνει το κέτερινγκ για μια έκτακτη εκδήλωση και χρειάζεται έξτρα σερβιτόρους.Μέσω του «Ergani app», ο εργοδότης καταχωρίζει τα βασικά στοιχεία της πρόσληψης, μεταξύ των οποίων η ειδικότητα, οι ημέρες και οι ώρες εργασίας, η αμοιβή και η ασφάλιση.Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, αναβαθμίζεται η εφαρμογή «myErgani app» για τους εργαζομένους. Ο εργαζόμενος ειδοποιείται μέσω της εφαρμογής για τη νέα πρόσληψη, ελέγχει τους όρους της σύμβασης που έχει προσυμφωνήσει με τον εργοδότη και, εφόσον συμφωνεί, την αποδέχεται ψηφιακά.Μετά την αποδοχή της σύμβασης από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης οριστικοποιεί την υποβολή μέσω του «Ergani app». Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενημερώνεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια για τη δήλωση της έναρξης και της λήξης της απασχόλησης.Η νέα ενιαία δήλωση συγκεντρώνει σε μία διαδικασία τρεις επιμέρους δηλώσεις: την Αναγγελία Έναρξης Εργασίας, τη Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας και την Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η νέα ψηφιακή διαδικασία αποσκοπεί στην απλούστευση των προσλήψεων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών, στην καταγραφή του ακριβούς χρόνου εργασίας και στην ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.Με τη λειτουργία του «Ergani app» για τους εργοδότες και την αναβάθμιση του «myErgani app» για τους εργαζομένους, η πρόσληψη προσωπικού για χρονικό διάστημα έως δύο ημερών ολοκληρώνεται μέσω ασφαλούς ψηφιακής διαδικασίας, με τον εργαζόμενο να έχει προηγουμένως ενημερωθεί και αποδεχθεί τους όρους απασχόλησής του.