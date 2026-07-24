Νέα «γέφυρα» Πειραιά - Σαγκάης για επενδύσεις, ναυτιλία και εμπόριο

Το Ελληνικό Γραφείο Διασύνδεσης του Shanghai Pudong Service Center for Overseas Investment εγκαινιάστηκε στον Πειραιά – Γ. Ξηραδάκης: Στρατηγική πλατφόρμα που συνδέει το Pudong με το μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο του κόσμου