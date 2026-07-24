Νέα «γέφυρα» Πειραιά - Σαγκάης για επενδύσεις, ναυτιλία και εμπόριο
Νέα «γέφυρα» Πειραιά - Σαγκάης για επενδύσεις, ναυτιλία και εμπόριο
Το Ελληνικό Γραφείο Διασύνδεσης του Shanghai Pudong Service Center for Overseas Investment εγκαινιάστηκε στον Πειραιά – Γ. Ξηραδάκης: Στρατηγική πλατφόρμα που συνδέει το Pudong με το μεγαλύτερο ναυτιλιακό κέντρο του κόσμου
Ένα νέο κανάλι επιχειρηματικής και επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας δημιουργείται στον Πειραιά, με την ίδρυση του Ελληνικού Γραφείου Διασύνδεσης του Shanghai Pudong Service Center for Overseas Investment.
Η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας (ΕΤΧΣΕΝ), σε συνεργασία με την XRTC Business Consultants, πραγματοποίησε στον Πειραιά την τελετή αποκαλυπτηρίων της αναμνηστικής πλάκας για την ίδρυση του Γραφείου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μόνιμη γέφυρα μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.
Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκονται οι αμφίδρομες επενδύσεις, η ναυτιλία, το εμπόριο, τα logistics, η χρηματοδότηση, η τεχνολογία και η πράσινη ανάπτυξη.
Παράλληλα, το Γραφείο θα παρέχει υποστήριξη σε κινεζικές επιχειρήσεις που εξετάζουν επενδύσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και σε ελληνικές εταιρείες που επιδιώκουν πρόσβαση στην κινεζική αγορά.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΤΧΣΕΝ και διευθύνων σύμβουλος της XRTC Business Consultants, Γιώργος Ξηραδάκης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη γεωοικονομική σημασία της σύνδεσης Πειραιά–Σαγκάης.
Όπως υπογράμμισε, η δημιουργία του Ελληνικού Γραφείου Διασύνδεσης δεν περιορίζεται στην ίδρυση ενός ακόμη φορέα, αλλά συνιστά μια στρατηγική πλατφόρμα που συνδέει το Pudong, την οικονομική και χρηματοοικονομική καρδιά της Σαγκάης, με τον Πειραιά, μία από τις σημαντικότερες πύλες της Ευρώπης και την καρδιά του μεγαλύτερου ναυτιλιακού κέντρου παγκοσμίως.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του νέου Γραφείου αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Κίνας και μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές στους τομείς της ναυτιλίας, του εμπορίου και των επενδύσεων.
Από την κινεζική πλευρά, η Οικονομική και Εμπορική Σύμβουλος της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Li Ying, επανέλαβε τη στήριξη του Πεκίνου στην περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, το νέο Γραφείο μπορεί να λειτουργήσει ως ολοκληρωμένη πλατφόρμα επιχειρηματικής διασύνδεσης, πληροφόρησης και υποστήριξης επενδύσεων.
Τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο νέος θεσμός ανέδειξε και η γενική διευθύντρια του Shanghai Pudong Service Center for Overseas Investment, Wang Yue. Παρουσιάζοντας το διεθνές δίκτυο υποστήριξης επενδύσεων του Pudong, επισήμανε ότι το ελληνικό Γραφείο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για κινεζικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την ελληνική και τη νοτιοανατολική ευρωπαϊκή αγορά όσο και για ελληνικές εταιρείες που σχεδιάζουν την ανάπτυξή τους στην Κίνα.
Στην πράξη, το Γραφείο θα επιχειρήσει να φέρει πιο κοντά επενδυτές, επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς από τις δύο χώρες, παρέχοντας παράλληλα συμβουλευτική υποστήριξη για την εγκατάσταση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στη ναυτιλία και στα logistics, δύο τομείς στους οποίους οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Κίνας έχουν ήδη ισχυρό αποτύπωμα.
Ο γενικός γραμματέας της ΕΤΧΣΕΝ και διευθυντής Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων της Credia Bank, Κωνσταντίνος Οικονόμου, εξέφρασε την ικανοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Ένωσης για την ολοκλήρωση της ίδρυσης του κέντρου υπηρεσιών. Ευχαρίστησε τον Στέφανο Γκίκα για τη διαχρονική υποστήριξη στο έργο της Ένωσης, καθώς και τη διοίκηση και το προσωπικό της XRTC για την ανάληψη της λειτουργικής ευθύνης του εγχειρήματος.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε η διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στη Σαγκάη το φθινόπωρο, καθώς και η προετοιμασία κοινής εκδήλωσης με παραγωγικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.
Η Ένωση Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Στελεχών Ελληνικής Ναυτιλίας (ΕΤΧΣΕΝ), σε συνεργασία με την XRTC Business Consultants, πραγματοποίησε στον Πειραιά την τελετή αποκαλυπτηρίων της αναμνηστικής πλάκας για την ίδρυση του Γραφείου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει μόνιμη γέφυρα μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρών.
Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκονται οι αμφίδρομες επενδύσεις, η ναυτιλία, το εμπόριο, τα logistics, η χρηματοδότηση, η τεχνολογία και η πράσινη ανάπτυξη.
Παράλληλα, το Γραφείο θα παρέχει υποστήριξη σε κινεζικές επιχειρήσεις που εξετάζουν επενδύσεις στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και σε ελληνικές εταιρείες που επιδιώκουν πρόσβαση στην κινεζική αγορά.
Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος της ΕΤΧΣΕΝ και διευθύνων σύμβουλος της XRTC Business Consultants, Γιώργος Ξηραδάκης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη γεωοικονομική σημασία της σύνδεσης Πειραιά–Σαγκάης.
Όπως υπογράμμισε, η δημιουργία του Ελληνικού Γραφείου Διασύνδεσης δεν περιορίζεται στην ίδρυση ενός ακόμη φορέα, αλλά συνιστά μια στρατηγική πλατφόρμα που συνδέει το Pudong, την οικονομική και χρηματοοικονομική καρδιά της Σαγκάης, με τον Πειραιά, μία από τις σημαντικότερες πύλες της Ευρώπης και την καρδιά του μεγαλύτερου ναυτιλιακού κέντρου παγκοσμίως.
Χαιρετισμό απηύθυνε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του νέου Γραφείου αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Κίνας και μπορεί να ανοίξει νέες προοπτικές στους τομείς της ναυτιλίας, του εμπορίου και των επενδύσεων.
Από την κινεζική πλευρά, η Οικονομική και Εμπορική Σύμβουλος της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα, Li Ying, επανέλαβε τη στήριξη του Πεκίνου στην περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών. Όπως σημείωσε, το νέο Γραφείο μπορεί να λειτουργήσει ως ολοκληρωμένη πλατφόρμα επιχειρηματικής διασύνδεσης, πληροφόρησης και υποστήριξης επενδύσεων.
Τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο νέος θεσμός ανέδειξε και η γενική διευθύντρια του Shanghai Pudong Service Center for Overseas Investment, Wang Yue. Παρουσιάζοντας το διεθνές δίκτυο υποστήριξης επενδύσεων του Pudong, επισήμανε ότι το ελληνικό Γραφείο μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς τόσο για κινεζικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για την ελληνική και τη νοτιοανατολική ευρωπαϊκή αγορά όσο και για ελληνικές εταιρείες που σχεδιάζουν την ανάπτυξή τους στην Κίνα.
Στην πράξη, το Γραφείο θα επιχειρήσει να φέρει πιο κοντά επενδυτές, επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς από τις δύο χώρες, παρέχοντας παράλληλα συμβουλευτική υποστήριξη για την εγκατάσταση και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί στη ναυτιλία και στα logistics, δύο τομείς στους οποίους οι οικονομικές σχέσεις Ελλάδας και Κίνας έχουν ήδη ισχυρό αποτύπωμα.
Ο γενικός γραμματέας της ΕΤΧΣΕΝ και διευθυντής Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων της Credia Bank, Κωνσταντίνος Οικονόμου, εξέφρασε την ικανοποίηση του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών της Ένωσης για την ολοκλήρωση της ίδρυσης του κέντρου υπηρεσιών. Ευχαρίστησε τον Στέφανο Γκίκα για τη διαχρονική υποστήριξη στο έργο της Ένωσης, καθώς και τη διοίκηση και το προσωπικό της XRTC για την ανάληψη της λειτουργικής ευθύνης του εγχειρήματος.
Παράλληλα, ανακοινώθηκε η διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής στη Σαγκάη το φθινόπωρο, καθώς και η προετοιμασία κοινής εκδήλωσης με παραγωγικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.
Η πρωτοβουλία υποστηρίχθηκε επίσης από την Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Αθήνα και από στελέχη της διοίκησης της Νέας Περιοχής Pudong της Σαγκάης, ενώ στην εκδήλωση συμμετείχαν διαδικτυακά εμπορικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις από τη Σαγκάη και άλλες περιοχές της Κίνας.
Στην τελετή έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της κυβέρνησης, του διπλωματικού σώματος, της ναυτιλιακής και τραπεζικής αγοράς, επιμελητηρίων, επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μεταξύ αυτών ήταν ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, η Σοφία Εφραίμογλου, ο πρώην υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλειος Δημητριάδης ως εκπρόσωπος της HEMEXPO, η γενική γραμματέας της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων Έλπη Πετράκη και εκπρόσωποι ελληνικών και διεθνών ναυτιλιακών και επιχειρηματικών φορέων.
Ιδιαίτερη παρουσία είχε και το διπλωματικό στοιχείο, με εκπροσώπους, μεταξύ άλλων, των πρεσβειών των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σαουδικής Αραβίας και της Κίνας.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με συναντήσεις εργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων, με το νέο Γραφείο να ξεκινά τη λειτουργία του έχοντας ως βασική αποστολή να μετατρέψει το αυξανόμενο ενδιαφέρον Ελλάδας και Κίνας για στενότερες οικονομικές σχέσεις σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές συνεργασίες και επενδυτικές πρωτοβουλίες.
Στην τελετή έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι της κυβέρνησης, του διπλωματικού σώματος, της ναυτιλιακής και τραπεζικής αγοράς, επιμελητηρίων, επιχειρήσεων και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Μεταξύ αυτών ήταν ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης, η Σοφία Εφραίμογλου, ο πρώην υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλειος Δημητριάδης ως εκπρόσωπος της HEMEXPO, η γενική γραμματέας της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων Έλπη Πετράκη και εκπρόσωποι ελληνικών και διεθνών ναυτιλιακών και επιχειρηματικών φορέων.
Ιδιαίτερη παρουσία είχε και το διπλωματικό στοιχείο, με εκπροσώπους, μεταξύ άλλων, των πρεσβειών των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σαουδικής Αραβίας και της Κίνας.
Η τελετή ολοκληρώθηκε με συναντήσεις εργασίας μεταξύ των συμμετεχόντων, με το νέο Γραφείο να ξεκινά τη λειτουργία του έχοντας ως βασική αποστολή να μετατρέψει το αυξανόμενο ενδιαφέρον Ελλάδας και Κίνας για στενότερες οικονομικές σχέσεις σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές συνεργασίες και επενδυτικές πρωτοβουλίες.
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