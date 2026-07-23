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Ο Σπανούλης «μπαίνει σφήνα» για παίκτη που κοίταζε ο Ολυμπιακός – Που βρίσκεται η υπόθεση Θανάση Αντετοκούνμπο
SPORTS

Ο Σπανούλης «μπαίνει σφήνα» για παίκτη που κοίταζε ο Ολυμπιακός – Που βρίσκεται η υπόθεση Θανάση Αντετοκούνμπο

Η αγορά του Summer League ανέκαθεν αποτελούσε σημείο αναζήτησης για τις ομάδες της EuroLeague και ο Ολυμπιακός δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην περίπτωση του Τζον Πουλακίδα

Ο Σπανούλης «μπαίνει σφήνα» για παίκτη που κοίταζε ο Ολυμπιακός – Που βρίσκεται η υπόθεση Θανάση Αντετοκούνμπο
Ο 23χρονος γκαρντ-φόργουορντ (1,98 μ.) έχει τραβήξει τα βλέμματα μετά τις εμφανίσεις του στο Summer League, έχοντας περάσει από Κλίπερς και Μάβερικς, ενώ το ελληνικό διαβατήριο αποτελεί ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο για τις ομάδες που αναζητούν λύσεις με γηγενείς παίκτες.

Ο Ολυμπιακός είχε «τσεκάρει» την περίπτωσή του, με την παρουσία ανθρώπων της ομάδας στις ΗΠΑ να δείχνει το ενδιαφέρον για παίκτες με προοπτική. Ωστόσο, ο Πουλακίδας δεν είναι ακόμη μια έτοιμη λύση για επίπεδο EuroLeague, καθώς χρειάζεται χρόνο και εξέλιξη για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας ομάδας που διεκδικεί τίτλους.

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