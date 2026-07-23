Ο Σπανούλης «μπαίνει σφήνα» για παίκτη που κοίταζε ο Ολυμπιακός – Που βρίσκεται η υπόθεση Θανάση Αντετοκούνμπο

Η αγορά του Summer League ανέκαθεν αποτελούσε σημείο αναζήτησης για τις ομάδες της EuroLeague και ο Ολυμπιακός δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στρέψει το βλέμμα τους στην περίπτωση του Τζον Πουλακίδα