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Αποκάλυψη από Ουγγαρία: «Η φυγή του Νίκολιτς έφερε την καταστροφή»
Αποκάλυψη από Ουγγαρία: «Η φυγή του Νίκολιτς έφερε την καταστροφή»
Για τα αίτια που οδήγησαν την ουγγρική Βιντεότον από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και την κορυφή της χώρας στον κατήφορο της δεύτερης κατηγορίας μίλησε ο Μπόμπαν Νικόλοφ
Ο πρώην ποδοσφαιριστής του συλλόγου και διεθνής με την Βόρεια Μακεδονία παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, εστιάζοντας στον καθοριστικό ρόλο του Μάρκο Νίκολιτς.
Ο Νικόλοφ ήταν ξεκάθαρος: η φυγή του Σέρβου τεχνικού αποτέλεσε το σημείο καμπής για την κατάρρευση του συλλόγου. «Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ίσως ο καλύτερος προπονητής στην καριέρα μου. Όταν έφυγε από τον σύλλογο, η ομάδα κατρακύλησε και η διοίκηση πήρε πολλές κακές αποφάσεις. Νιώθω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσω και να πω γιατί πιστεύω ότι ο σύλλογος έφτασε εκεί που είναι τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το παρασκήνιο της έλευσης και η συμφωνία με τη διοίκηση
Όπως αποκάλυψε ο Νικόλοφ, σημαντική συμβολή στην πρόσληψη του Νίκολιτς είχε ο Ντάνκο Λάζοβιτς (νυν γενικός διευθυντής της Παρτιζάν). Ο Λάζοβιτς εγγυήθηκε στον ιδιοκτήτη πως με τον Νίκολιτς στον πάγκο η ομάδα θα κατακτούσε το πρωτάθλημα, όπως και έγινε.
Ωστόσο, απαράβατος όρος του Σέρβου τεχνικού ήταν να έχει τον απόλυτο έλεγχο του ρόστερ και των μεταγραφών, ώστε να επιλέγει παίκτες που ταιριάζουν στο πλάνο του.
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Ο Νικόλοφ ήταν ξεκάθαρος: η φυγή του Σέρβου τεχνικού αποτέλεσε το σημείο καμπής για την κατάρρευση του συλλόγου. «Ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν ίσως ο καλύτερος προπονητής στην καριέρα μου. Όταν έφυγε από τον σύλλογο, η ομάδα κατρακύλησε και η διοίκηση πήρε πολλές κακές αποφάσεις. Νιώθω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσω και να πω γιατί πιστεύω ότι ο σύλλογος έφτασε εκεί που είναι τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το παρασκήνιο της έλευσης και η συμφωνία με τη διοίκηση
Όπως αποκάλυψε ο Νικόλοφ, σημαντική συμβολή στην πρόσληψη του Νίκολιτς είχε ο Ντάνκο Λάζοβιτς (νυν γενικός διευθυντής της Παρτιζάν). Ο Λάζοβιτς εγγυήθηκε στον ιδιοκτήτη πως με τον Νίκολιτς στον πάγκο η ομάδα θα κατακτούσε το πρωτάθλημα, όπως και έγινε.
Ωστόσο, απαράβατος όρος του Σέρβου τεχνικού ήταν να έχει τον απόλυτο έλεγχο του ρόστερ και των μεταγραφών, ώστε να επιλέγει παίκτες που ταιριάζουν στο πλάνο του.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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