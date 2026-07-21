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Κρέμασε τη σφυρίχτρα του ο Άγγλος διαιτητής, Άντονι Τέιλορ στα 47 του χρόνια
Κρέμασε τη σφυρίχτρα του ο Άγγλος διαιτητής, Άντονι Τέιλορ στα 47 του χρόνια
Ο Βρετανός ρέφερι έχει σφυρίξει στην καριέρα του 831 παιχνίδια
Ο Άντονι Τέιλορ ανακοίνωσε την απόσυρση του από τα διαιτητικά καθήκοντα του σε ηλικία 47 ετών.
Ο Άγγλος ρέφερι των παιχνιδιών έβαλε τέλος σε μία καριέρα που κράτησε 20 χρόνια και 831 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 432 σε ελίτ επίπεδο.
Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν το Πορτογαλία – Ισπανία που ήρθε 0-1 για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026.
Στο παρελθόν διεύθυνε τον τελικό του Europa League το 2023, τον τελικό του UEFA Nations League 2021, όπως και πάρα πολλά παιχνίδια της Premier League στην οποία παρέμεινε για 16 χρόνια.
Ο Άγγλος ρέφερι των παιχνιδιών έβαλε τέλος σε μία καριέρα που κράτησε 20 χρόνια και 831 παιχνίδια, εκ των οποίων τα 432 σε ελίτ επίπεδο.
Το τελευταίο του παιχνίδι ήταν το Πορτογαλία – Ισπανία που ήρθε 0-1 για τη φάση των 16 του Μουντιάλ 2026.
Στο παρελθόν διεύθυνε τον τελικό του Europa League το 2023, τον τελικό του UEFA Nations League 2021, όπως και πάρα πολλά παιχνίδια της Premier League στην οποία παρέμεινε για 16 χρόνια.
Anthony Taylor has announced his retirement from refereeing with immediate effect after a 20-year career and 831 matches.— Match of the Day (@BBCMOTD) July 21, 2026
The 47-year-old's final game was Spain's 1-0 win over Portugal in the World Cup last 16 on 6 July. pic.twitter.com/1uz7YiE8Ps
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