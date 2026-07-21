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Τσόχος και Σπυρόπουλος στο protothema: Η... παγκόσμια Ισπανία, τα δάκρυα του Μέσι και η αποχώρηση του Πινέδα
Τσόχος και Σπυρόπουλος στο protothema: Η... παγκόσμια Ισπανία, τα δάκρυα του Μέσι και η αποχώρηση του Πινέδα
Στο Win Win σχολιάζουν τον τρόπο με το οποίο η Ισπανία κατέκτησε για δεύτερη φορά το Παγκόσμιο και τις δυνατές εικόνες με τον Λιονέλ Μέσι
Ο Αλέξης Σπυρόπουλος και ο Μιχάλης Τσόχος στο τελευταίο φετινό επεισόδιο της εκπομπής Win Win ανέλυσαν όπως ήταν λογικό όλα όσα συνέβησαν στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σε μια διοργάνωση η οποία διήρκησε σαράντα ημέρες.
Οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι σαφώς σχολίασαν τον τρόπο με το οποίο η Ισπανία κατέκτησε για δεύτερη φορά το τρόπαιο ενώ παράλληλα οι δυνατές εικόνες μετά από το φινάλε του τελικού με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι δεν θα μπορούσαν να μην τραβήξουν τα βλέμματα.
Στο... μικροσκόπιο μπήκε η επόμενη μέρα της Αργεντινής, μιας ομάδας που δεν άλλαξε τίποτα στο ρόστερ της από την προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο είχε κατακτήσει με τον κύκλο όμως σημαντικών ποδοσφαιριστών να κλείνει πλέον.
Ασφαλώς δεν θα μπορούσε να μην γίνει εκτενή αναφορά στον αρχιτέκτονα της "φούρια ρόχα" Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο Ισπανός τεχνικός έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο λειτουργεί άκρως αρμονικά και παράλληλα φτάνει και στην κατάκτηση των τροπαίων.
Θέμα συζήτησης αποτέλεσε και η ανάδειξη του Ρόδρι ως πολυτιμότερος παίκτης του Παγκοσμίου με τον Αλέξη Σπυρόπουλο να υποστηρίζει ότι σε μια ομάδα συνόλου όπως είναι η Ισπανία κάλιστα θα μπορούσαν αρκετοί παίκτες να κατακτήσουν το συγκεκριμένο βραβείο.
Τέλος, στο επίκεντρο της συζήτησης ήρθε η αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ, ενός παίκτη που είχε μια εξαιρετική πορεία με την φανέλα της Ένωσης στην τετραετία που αγωνίστηκε εκεί η οποία συνδυάστηκε με επιτυχίες και τίτλους.
Οι δύο έμπειροι δημοσιογράφοι σαφώς σχολίασαν τον τρόπο με το οποίο η Ισπανία κατέκτησε για δεύτερη φορά το τρόπαιο ενώ παράλληλα οι δυνατές εικόνες μετά από το φινάλε του τελικού με πρωταγωνιστή τον Λιονέλ Μέσι δεν θα μπορούσαν να μην τραβήξουν τα βλέμματα.
Στο... μικροσκόπιο μπήκε η επόμενη μέρα της Αργεντινής, μιας ομάδας που δεν άλλαξε τίποτα στο ρόστερ της από την προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο είχε κατακτήσει με τον κύκλο όμως σημαντικών ποδοσφαιριστών να κλείνει πλέον.
Ασφαλώς δεν θα μπορούσε να μην γίνει εκτενή αναφορά στον αρχιτέκτονα της "φούρια ρόχα" Λουίς Ντε Λα Φουέντε, ο Ισπανός τεχνικός έχει δημιουργήσει ένα σύνολο το οποίο λειτουργεί άκρως αρμονικά και παράλληλα φτάνει και στην κατάκτηση των τροπαίων.
Θέμα συζήτησης αποτέλεσε και η ανάδειξη του Ρόδρι ως πολυτιμότερος παίκτης του Παγκοσμίου με τον Αλέξη Σπυρόπουλο να υποστηρίζει ότι σε μια ομάδα συνόλου όπως είναι η Ισπανία κάλιστα θα μπορούσαν αρκετοί παίκτες να κατακτήσουν το συγκεκριμένο βραβείο.
Τέλος, στο επίκεντρο της συζήτησης ήρθε η αποχώρηση του Ορμπελίν Πινέδα από την ΑΕΚ, ενός παίκτη που είχε μια εξαιρετική πορεία με την φανέλα της Ένωσης στην τετραετία που αγωνίστηκε εκεί η οποία συνδυάστηκε με επιτυχίες και τίτλους.
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