Ο free agent από το NBA που εξετάζει ο Παναθηναϊκός και ταιριάζει στα «θέλω» του Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει την αγορά του NBA για την ενίσχυση της περιφέρειάς του και μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει είναι αυτή του Κίτον Γουάλας, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθερος ως free agent και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του