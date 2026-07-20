Ο free agent από το NBA που εξετάζει ο Παναθηναϊκός και ταιριάζει στα «θέλω» του Ομπράντοβιτς
SPORTS

Ο free agent από το NBA που εξετάζει ο Παναθηναϊκός και ταιριάζει στα «θέλω» του Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να εξετάζει την αγορά του NBA για την ενίσχυση της περιφέρειάς του και μία από τις περιπτώσεις που έχουν ξεχωρίσει είναι αυτή του Κίτον Γουάλας, ο οποίος αναμένεται να μείνει ελεύθερος ως free agent και να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του

Ο free agent από το NBA που εξετάζει ο Παναθηναϊκός και ταιριάζει στα «θέλω» του Ομπράντοβιτς
Ο 27χρονος γκαρντ των Ατλάντα Χοκς βρίσκεται στο μικροσκόπιο των «πρασίνων», καθώς το προφίλ του παρουσιάζει αρκετά από τα στοιχεία που αναζητά η ομάδα για την ενίσχυση της περιφέρειάς της. Πρόκειται για έναν παίκτη με αθλητικότητα, ένταση στο παιχνίδι του, μεγάλη προσήλωση στην άμυνα και ικανότητα να προσφέρει λύσεις σε διαφορετικούς ρόλους.

Ο Γουάλας έχει χτίσει τη φήμη του στο NBA κυρίως μέσα από την αμυντική του συνέπεια. Είναι ένας γκαρντ που μπορεί να πιέσει σε όλο το γήπεδο, να μαρκάρει παίκτες διαφορετικών χαρακτηριστικών και να δώσει ενέργεια στην ομάδα του, στοιχεία που θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά στη σύγχρονη EuroLeague και ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.


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