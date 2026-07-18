Τελειώνει η μεταγραφή Τολιόπουλου στον Άρη, μένουν τα ιατρικά και οι ανακοινώσεις
Τελειώνει η μεταγραφή Τολιόπουλου στον Άρη, μένουν τα ιατρικά και οι ανακοινώσεις
Συμφωνία της ομάδας της Θεσσαλονίκης με τον Παναθηναϊκό για την αποδέσμευση του διεθνή γκαρντ
Στην τελική ευθεία φαίνεται πως έχει μπει η σπουδαία μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου από τον Παναθηναϊκό στον Άρη Betsson.
Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη Betsson, προκειμένου να μείνει ελεύθερος ο 30χρονος γκαρντ και να... ανηφορίσει ξανά στη Θεσσαλονίκη.
Απομένει, πλέον, να περάσει ο διεθνής γκαρντ τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί.
Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη Betsson, προκειμένου να μείνει ελεύθερος ο 30χρονος γκαρντ και να... ανηφορίσει ξανά στη Θεσσαλονίκη.
Απομένει, πλέον, να περάσει ο διεθνής γκαρντ τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθεί.
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