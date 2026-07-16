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Τι… σημαίνει τελικά ΜΠΑΜ FC και ποιοι θα είναι οι αντίπαλοί της στη Γ’ Εθνική
Τι… σημαίνει τελικά ΜΠΑΜ FC και ποιοι θα είναι οι αντίπαλοί της στη Γ’ Εθνική
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διοργανώσεων ενέκρινε τη σύνθεση των ομίλων του νέου πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής κατηγορίας
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δέκα ομίλους στους οποίους θα πάρουν μέρος 113 ομάδες.
Ανάμεσα σε αυτές θα είναι και η ΜΠΑΜ FC, η οποία έχει ως επίσημη ονομασία το «Μπάλα Μαγική Α.Σ.». Η ΜΠΑΜ θα βρεθεί στον δεύτερο όμιλο της Γ’ Εθνικής και θα κοντραριστεί με τους Μακεδονικό, Κιλκισιακό, ΠΑΟΚ Κρηστώνης, ΑΕ Πολυκάστρου, Αστήρ Αγίου Νικολάου, Πανεδεσσαϊκό, Φοίνικα Πολίχνης, Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας, Ακρίτα Συκεών και Ηρακλή Θερμαϊκού.
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Ανάμεσα σε αυτές θα είναι και η ΜΠΑΜ FC, η οποία έχει ως επίσημη ονομασία το «Μπάλα Μαγική Α.Σ.». Η ΜΠΑΜ θα βρεθεί στον δεύτερο όμιλο της Γ’ Εθνικής και θα κοντραριστεί με τους Μακεδονικό, Κιλκισιακό, ΠΑΟΚ Κρηστώνης, ΑΕ Πολυκάστρου, Αστήρ Αγίου Νικολάου, Πανεδεσσαϊκό, Φοίνικα Πολίχνης, Ποσειδώνα Νέας Μηχανιώνας, Ακρίτα Συκεών και Ηρακλή Θερμαϊκού.
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
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