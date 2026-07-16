Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Ο Τζόσεφ «διώχνει» από τον Ολυμπιακό τον Γουόκαπ, ο ΠΑΟΚ καραδοκεί και ο Ντόρσεϊ περιμένει…
Ο Τζόσεφ «διώχνει» από τον Ολυμπιακό τον Γουόκαπ, ο ΠΑΟΚ καραδοκεί και ο Ντόρσεϊ περιμένει…
Η ενεργοποίηση του συμβολαίου του Κόρι Τζόσεφ για τη σεζόν 2026-27 δεν αποτελεί απλώς μία κίνηση διατήρησης ενός σημαντικού παίκτη στο ρόστερ του Ολυμπιακού
Παράλληλα, αποκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό και τις προθέσεις των «ερυθρόλευκων» για την υπόθεση του Τόμας Γουόκαπ, η οποία φαίνεται πως οδηγείται προς οριστικό ξεκαθάρισμα.
Ο Καναδός γκαρντ θα παραμείνει στον Πειραιά και τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γιώργου Μπαρτζώκα και των ανθρώπων της ομάδας με την παρουσία του εντός και εκτός παρκέ. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, μειώνει σημαντικά τον διαθέσιμο χώρο στην περιφέρεια και φέρνει τον Γουόκαπ πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου.
Η απαίτηση του Τζόσεφ και το ντόμινο με Γουόκαπ
Ο Τζόσεφ είχε ξεκαθαρίσει στις επαφές του με τον Ολυμπιακό ότι επιθυμούσε να συνεχίσει, αλλά όχι με τον ρόλο του τέταρτου πλέι μέικερ. Για αυτόν τον λόγο δόθηκε μικρή παράταση στην προθεσμία του opt out, ώστε να αποσαφηνιστεί το πλάνο της ομάδας και η θέση που θα είχε ο 35χρονος γκαρντ στη νέα σεζόν.
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Ο Καναδός γκαρντ θα παραμείνει στον Πειραιά και τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του Γιώργου Μπαρτζώκα και των ανθρώπων της ομάδας με την παρουσία του εντός και εκτός παρκέ. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, μειώνει σημαντικά τον διαθέσιμο χώρο στην περιφέρεια και φέρνει τον Γουόκαπ πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου.
Η απαίτηση του Τζόσεφ και το ντόμινο με Γουόκαπ
Ο Τζόσεφ είχε ξεκαθαρίσει στις επαφές του με τον Ολυμπιακό ότι επιθυμούσε να συνεχίσει, αλλά όχι με τον ρόλο του τέταρτου πλέι μέικερ. Για αυτόν τον λόγο δόθηκε μικρή παράταση στην προθεσμία του opt out, ώστε να αποσαφηνιστεί το πλάνο της ομάδας και η θέση που θα είχε ο 35χρονος γκαρντ στη νέα σεζόν.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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