Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι «σμπαράλιασε» τους Άγγλους και έκανε νέο ρεκόρ σε ντρίμπλες
Μουντιάλ 2026: Ο Μέσι «σμπαράλιασε» τους Άγγλους και έκανε νέο ρεκόρ σε ντρίμπλες
Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια έβγαλε ξανά «μέταλλο» και με δυο ασίστ του Pulga σε Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες έφερε τούμπα το παιχνίδι
Στην ιστορία θα μείνει για πάντα ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ, ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, με την παρέα του Λιονέλ Μέσι να κάνει ακόμη μια ανατροπή στη διοργάνωση και να προκρίνεται στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.
Τι και αν έχανε 1-0 μέχρι το 85'; Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια έβγαλε ξανά «μέταλλο» και με δυο ασίστ του Pulga σε Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες έφερε τούμπα το παιχνίδι και θα διεκδικήσει τον back to back τίτλο απέναντι στην Ισπανία.
Παρότι έχει πατήσει για τα καλά τα 39 χρόνια ζωής και έχει πίσω του και δυο παρατάσεις (με Πράσινο Ακρωτήρι και Ελβετία), ο Μέσι έδειξε για ακόμη ένα ματς ότι δεν... χαμπαριάζει, αφού κατέγραψε νέο ρεκόρ. Πραγματοποιώντας 9 (!) ντρίμπλες και έχοντας -και τις- δυο ασίστ, ο μάγος από το Ροσάριο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που καταφέρνει κάτι ανάλογο, από το 1966 όταν και αρχίζει η συλλογή δεδομένων.
Τι και αν έχανε 1-0 μέχρι το 85'; Η Παγκόσμια πρωταθλήτρια έβγαλε ξανά «μέταλλο» και με δυο ασίστ του Pulga σε Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες έφερε τούμπα το παιχνίδι και θα διεκδικήσει τον back to back τίτλο απέναντι στην Ισπανία.
Παρότι έχει πατήσει για τα καλά τα 39 χρόνια ζωής και έχει πίσω του και δυο παρατάσεις (με Πράσινο Ακρωτήρι και Ελβετία), ο Μέσι έδειξε για ακόμη ένα ματς ότι δεν... χαμπαριάζει, αφού κατέγραψε νέο ρεκόρ. Πραγματοποιώντας 9 (!) ντρίμπλες και έχοντας -και τις- δυο ασίστ, ο μάγος από το Ροσάριο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που καταφέρνει κάτι ανάλογο, από το 1966 όταν και αρχίζει η συλλογή δεδομένων.
9 & 2 - Lionel Messi completed nine dribbles and assisted two goals against England - the first player on record (from 1966) to do so in a single FIFA World Cup knockout game.— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2026
Catalyst. pic.twitter.com/wwrE1QnQC1
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