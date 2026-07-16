Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν στο γήπεδο για το Αργεντινή-Αγγλία: Η συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του και η φωτογραφία με τον Μικ Τζάγκερ
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Γιάννης Αντετοκούνμπο Μουντιάλ Μουντιάλ 2026 Πατέρας Αργεντινή Αγγλία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν στο γήπεδο για το Αργεντινή-Αγγλία: Η συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του και η φωτογραφία με τον Μικ Τζάγκερ

O Greek freak έκανε άλλο ένα όνειρό του πραγματικότητα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν στο γήπεδο για το Αργεντινή-Αγγλία: Η συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του και η φωτογραφία με τον Μικ Τζάγκερ
13 ΣΧΟΛΙΑ
Κάτι που θα ζήλευαν εκατομμύρια φίλοι του ποδοσφαίρου, έκανε το βράδυ της Τετάρτης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ κατάφερε να βρεθεί στο γήπεδο για να δει από κοντά τον ημιτελικό της Αργεντινής με την Αγγλία για το Μουντιάλ 2026 και να βιώσει από κοντά το σασπένς της μεγάλης ανατροπής της ομάδας του Μέσι.

Η παρουσία σε έναν τέτοιο αγώνα φαίνεται, μάλιστα, ότι ήταν κάτι που κάποτε θα είχε συζητήσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τον πατέρα του, Τσαρλς, που έχει φύγει από τη ζωή το 2017 σε ηλικία 53 ετών.

«Μπαμπά μόλις πήγα σε έναν αγώνα Μουντιάλ» έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη λεζάντα του άλμπουμ που ανήρτησε στο Instagram έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Μαράια, ενώ σε μια φωτογραφίες φαίνεται να συνομιλεί με τον μεγάλο Μικ Τζάγκερ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν στο γήπεδο για το Αργεντινή-Αγγλία: Η συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του και η φωτογραφία με τον Μικ Τζάγκερ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν στο γήπεδο για το Αργεντινή-Αγγλία: Η συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του και η φωτογραφία με τον Μικ Τζάγκερ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν στο γήπεδο για το Αργεντινή-Αγγλία: Η συγκινητική αφιέρωση στον πατέρα του και η φωτογραφία με τον Μικ Τζάγκερ


13 ΣΧΟΛΙΑ

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