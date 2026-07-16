Χτύπησε ξανά ο Αργεντίνος σπίκερ που έγινε viral: Ξέσπασε μετά το 2-1 του Μαρτίνεζ και φώναζε «αυτό είναι η Αργεντινή», δείτε βίντεο

Ο Πάμπλο Γκιράλτ έγινε διάσημος μετά το ξέσπασμα και τα... γαλλικά

στην πρώτη από τις μεγάλες ανατροπές της Αργεντινής στο Μουντιάλ κόντρα στην Αίγυπτο