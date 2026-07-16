Χτύπησε ξανά ο Αργεντίνος σπίκερ που έγινε viral: Ξέσπασε μετά το 2-1 του Μαρτίνεζ και φώναζε «αυτό είναι η Αργεντινή», δείτε βίντεο
Χτύπησε ξανά ο Αργεντίνος σπίκερ που έγινε viral: Ξέσπασε μετά το 2-1 του Μαρτίνεζ και φώναζε «αυτό είναι η Αργεντινή», δείτε βίντεο
Ο Πάμπλο Γκιράλτ έγινε διάσημος μετά το ξέσπασμα και τα... γαλλικά στην πρώτη από τις μεγάλες ανατροπές της Αργεντινής στο Μουντιάλ κόντρα στην Αίγυπτο
Την τρέλα, τη συγκίνηση, το ξέσπασμα όλων των Αργεντίνων όταν ο Λαουτάρο Μαρτίνεζ στο 92΄ πέτυχε το δεύτερο γκολ της «αλμπισελέστε» και ολοκλήρωσε την μεγάλη ανατροπή στον ημιτελικό του Μουντιάλ απέναντι στην Αγγλία και την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης κόντρα στην Ισπανία την Κυριακή, αποτύπωσε για άλλη μια φορά ο σπίκερ Πάμπλο Γκιράλτ.
Πρόκειται για τον Αργεντίνο δημοσιογράφο, ο οποίος έγινε viral στην πρώτη από τις μεγάλες ανατροπές της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026, αυτήν κόντρα στην Αίγυπτο που έληξε με νίκη 3-2 για την αρμάδα του Μέσι.
Αυτή τη φορά το ξέσπασμα του Γκιράλτ δεν είχε τόσα «γαλλικά» αλλά πιο πολύ ήταν συγκινημένος συγκρατώντας οριακά τα δάκρυά του.
«Κοιτάξτε τι σημαίνει αυτό για την Αργεντινή. Δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Δεν είναι απλώς ένα τρόπαιο. Είναι η χαρά ενός ολόκληρου λαού, που υπέφερε, περίμενε και τελικά κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Αυτές οι στιγμές δεν ξεχνιούνται ποτέ. Αυτό είναι η Αργεντινή» έλεγε ο Γκιράλτ μετά το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεζ.
Φυσικά το ίδιο παθιασμένες ήταν οι περιγραφές του και στο γκολ της ισοφάρισης του Έντσο Φερνάντεζ που έβαλε «φτερά στα πόδια» στου παίχτες της Αργεντινής όσο και στο τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης που σφράγισε την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του Μουντιάλ, την προσεχή Κυριακή, κόντρα στην Ισπανία.
Πρόκειται για τον Αργεντίνο δημοσιογράφο, ο οποίος έγινε viral στην πρώτη από τις μεγάλες ανατροπές της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026, αυτήν κόντρα στην Αίγυπτο που έληξε με νίκη 3-2 για την αρμάδα του Μέσι.
Αυτή τη φορά το ξέσπασμα του Γκιράλτ δεν είχε τόσα «γαλλικά» αλλά πιο πολύ ήταν συγκινημένος συγκρατώντας οριακά τα δάκρυά του.
«Κοιτάξτε τι σημαίνει αυτό για την Αργεντινή. Δεν είναι απλώς ένας τίτλος. Δεν είναι απλώς ένα τρόπαιο. Είναι η χαρά ενός ολόκληρου λαού, που υπέφερε, περίμενε και τελικά κατάφερε να φτάσει στην κορυφή. Αυτές οι στιγμές δεν ξεχνιούνται ποτέ. Αυτό είναι η Αργεντινή» έλεγε ο Γκιράλτ μετά το γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνεζ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Φυσικά το ίδιο παθιασμένες ήταν οι περιγραφές του και στο γκολ της ισοφάρισης του Έντσο Φερνάντεζ που έβαλε «φτερά στα πόδια» στου παίχτες της Αργεντινής όσο και στο τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή της αναμέτρησης που σφράγισε την πρόκριση της ομάδας στον τελικό του Μουντιάλ, την προσεχή Κυριακή, κόντρα στην Ισπανία.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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