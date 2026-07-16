Μουντιάλ 2026: Μόνο ο Μέσι και ακόμα ένας παίκτης στην ιστορία έχουν συμμετοχή σε τρεις τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου
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Λιονέλ Μέσι Αργεντινή Μουντιάλ Μουντιαλ 2026

Μουντιάλ 2026: Μόνο ο Μέσι και ακόμα ένας παίκτης στην ιστορία έχουν συμμετοχή σε τρεις τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η Αλμπισελέστε έκανε μυθική ανατροπή μέσα σε επτά λεπτά απέναντι στην Αγγλία, κέρδισε με 2-1 και έδωσε ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό της Κυριακής

Μουντιάλ 2026: Μόνο ο Μέσι και ακόμα ένας παίκτης στην ιστορία έχουν συμμετοχή σε τρεις τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου
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Άλλη μια κορυφή για τον Λιονέλ Μέσι! Ο Pulga έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των Μουντιάλ, που θα αγωνιστεί σε τρίτο τελικό του θεσμού, πιάνοντας τον Βραζιλιάνο Καφού.

Η Αλμπισελέστε έκανε μυθική ανατροπή μέσα σε επτά λεπτά απέναντι στην Αγγλία, κέρδισε με 2-1 και έδωσε ραντεβού με την Ισπανία στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19/07, 22:00). Ο Γκόρντον έκανε το 1-0 για τα Τρία Λιοντάρια στο 55' και μετά μίλησε η... ψυχή της πρωταθλήτριας. Ο Έντσο Φερνάντες με δυνατό σουτ έκανε το 1-1 στο 85' από ασίστ του Μέσι και στο 90+2 ο Λαουτάρο Μαρτίνες με κεφαλιά έγραψε το τελικό 2-1 και... ξέρανε τους Άγγλους. Ο Μέσι ήταν ο δημιουργός και του δεύτερου γκολ.

Πέρα από την... τρομακτική του συνεισφορά σε ακόμα ένα ματς της πατρίδας του, ο Λίο έγραψε ιστορία για ακόμη μια φορά. Ο 39χρονος σταρ της Ίντερ Μαϊάμι θα αγωνιστεί για τρίτη φορά στον τελικό της διοργάνωσης μετά από τις συμμετοχές του 2014 και του 2022. Ετσι, θα ισοφαρίσει τον θρυλικό Βραζιλιάνο δεξιό μπακ, Καφού, ο οποίος αγωνίστηκε στους τελικούς του 1994, του 1998 και του 2002.

Κανένας άλλος παίκτης δεν έχει κατορθώσει κάτι αντίστοιχο. Οι Πελέ, Ρονάλντο (φαινόμενο), Ματέους και Λιντμπάρσκι έφτασαν σε τρεις τελικούς ως μέλη της αποστολής, αλλά δεν έπαιξαν και στους τρεις.
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