ΑΕΚ - Φίτεσε 0-0: Με «βαριά» πόδια οι παίκτες της Ένωσης, έμειναν στην ισοπαλία με την ολλανδική ομάδα

Στο 53' ένα λάθος του Μπαλαμώτη που έδωσε πάσα στον Μάρσαλκ δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί ο παίκτης της Φίτεσε πλασάροντας άουτ. Η Ένωση με τις αλλαγές στο σχήμα της άρχισε να πρεσάρει ξανά ψηλά την άμυνα της ολλανδικής ομάδας, ωστόσο από την άλλη δεν μπορούσε να δημιουργήσει τελικές.Η ΑΕΚ παρά την κατοχή και την κυκλοφορία μπάλας δεν μπορούσε να φτάσει με αξιώσεις στα καρέ της Φίτεσε συνεχίζοντας να βγάζει κούραση και σωματικά και πνευματικά λόγω του σταδίου της προετοιμασίας, με τον Νίκολιτς να αντικαθιστά στο 70' τον Γκατσίνοβιτς που μάλλον ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, με τον Ελίασον να περνάει στη θέση του.Δύο λεπτά αργότερα ο Μπαλαμώτης έπεσε ωραία στη γωνία του και απέκρουσε το σουτ του Ζόνεβελντ που είχε περάσει ως αλλαγή. Αυτή ήταν και η τελευταία αξιόλογη στιγμή του φιλικού με την Ένωση να μην καταφέρνει να απειλήσει ουσιαστικά σε κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος, μένοντας στο 0-0.ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Κάιρινεν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Καλοσκάμης, ΒάργκαΣτο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησαν οι Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Αλεξίου, Πένραϊς, Σαχαμπό, Μαρίν, Κουτέσα, Λιούμπισιτς, Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς (70' Ελίασον)Η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε η Φίτεσε (Ρίντιγκερ Ρεμ): Φαν ντεν Μπεργκ, Σικόρα, Ράνον, Ζοάο Πίντο, Ζούμπερι, Τένου, Μαρκέλο, Μπίτνερ, Μάρσαλκ, Σελούφ, Στέφεν.