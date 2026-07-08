Basketball Champions League: Βατή η κλήρωση για την ΑΕΚ, δύσκολος ο δρόμος του Περιστερίου
SPORTS
Basket Champios League ΑΕΚ Περιστέρι

Basketball Champions League: Βατή η κλήρωση για την ΑΕΚ, δύσκολος ο δρόμος του Περιστερίου

Με ανάμεικτα συναισθήματα έμαθαν τους αντιπάλους τους στους ομίλους του BCL ΑΕΚ και ΠεριστέριBa

Basketball Champions League: Βατή η κλήρωση για την ΑΕΚ, δύσκολος ο δρόμος του Περιστερίου
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026-27 με την ΑΕΚ και το Περιστέρι να μαθαίνουν τους αντιπάλους τους στους ομίλους της διοργάνωσης.

Οι Φάλκο Σζομπαθέλι (Ουγγαρία), Αντβέρπ (Βέλγιο), και ένας νικητής εκ των προκριματικών θα είναι οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Ένωση στον τρίτο όμιλο, ωστόσο το Περιστέρι έχει πιο δύσκολο δρόμο στον τέταρτο όμιλο κόντρα σε Μούρθια, Βαρέζε και Μπάμπεργκ. Ο Προμηθέας και ο Κολοσσός Ρόδου θα αντιμετωπίσουν τη Βιέννη και τη Μανίσα αντίστοιχα στον δεύτερο προκριματικό γύρο.

Οι όμιλοι του BCL
1ος Όμιλος
Ρίτας
Ναντέρ
Σαμπάχ
Τραμπζονσπόρ

2ος Όμιλος
Γαλατασαράι
Στρασμπούρ
Κλείσιμο
Λέγκια Βαρσοβίας
Τσιμπόνα

3ος Όμιλος
ΑΕΚ
Φάλκο
Αντβέρπ
Νικητής 1ου Προκριματικού

4ος Όμιλος
Μούρθια
Περιστέρι
Βαρέζε
Μπάμπεργκ

5ος Όμιλος
Ουνικάχα Μάλαγα
Ρέτζιο Εμίλια
Γιουβέντους
Παρντούμπιτσε

6ος Όμιλος
Χάποελ Χολόν
Σολέ
Σπαρτάκ
Νικητής 2ου Προκριματικού

7ος Όμιλος
Σλάβια
Άλμπα Βερολίνου
Ιγκοκέα
Μπιλμπάο

8ος Όμιλος
Βόννη
Μπανταλόνα
Μπνέι Χέρτζλιγια
Πόρτο

Προκριματικά BCL
1ος προκριματικός
1. Λέβιτσε - Βίλπας
2. Μπάκεν Μπέαρς - Λανστέντε Χάμερς Τσβόλε
3. Φρίμπουρκ - Μπατούμι
4. Οραντέα - ΑΕΚ Λάρνακας

Ημιτελικά
5. Νικητής 1 - Νικητής 2
6. Νικητής 3 - Νικητής 4

Τελικός
7. Νικητής 5 - Νικητής 6

2ος προκριματικός

1. Ρίγα - Λαντάου Λάιονς
2. Όπαβα - Ντζίκι Βαρσοβίας
3. Βίρτζμπουργκ - Μάντσεστερ
4. Μπρεογκάν - Ρίλσκι
5. Προμηθέας - Βίεννη
6. Μανίσα - Κολοσσός Ρόδου
7. Μπενφίκα - Λάιονς Γενεύης
8. Ράστα Βέχτα - Ντενιζλί

Προημιτελικά

9. Νικητής 1 - Νικητής 2
10. Νικητής 3 - Νικητής 4
11. Νικητής 5 - Νικητής 6
12. Νικητής 7 - Νικητής 8

Ημιτελικά

13. Νικητής 9 - Νικητής 10
14. Νικητής 11 - Νικητής 12

Τελικός

15. Νικητής 13 - Νικητής 14

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης