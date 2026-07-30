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Εθιμοτυπική επίσκεψη του συνδέσμου δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι» στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα
ΕΛΛΑΔΑ
Ευάγγελος Μπακέλας Εισαγγελέας Αρείου Πάγου Επίσκεψη Ποινικολόγοι

Εθιμοτυπική επίσκεψη του συνδέσμου δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι» στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα

Κατά την συνάντηση επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η κοινή βούληση για θεσμικό διάλογο με στόχο την αναβάθμιση του δικαιικού μας πολιτισμού και την εύρυθμη απονομή της Δικαιοσύνης

Εθιμοτυπική επίσκεψη του συνδέσμου δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι» στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα
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Αντιπροσωπεία του επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι» πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον νέο εισαγγελέα του Αρείου ΠάγουΕυάγγελο Μπακέλα και του ευχηθεί καλή επιτυχία στα υψηλά του καθήκοντά του.

Κατά την συνάντηση επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η κοινή βούληση για θεσμικό διάλογο με στόχο την αναβάθμιση του δικαιικού μας πολιτισμού και την εύρυθμη απονομή της Δικαιοσύνης, καθώς και θεσμικά θέματα δικηγορικής πρακτικής». Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν σοβαρά ζητήματα που δυσχεραίνουν τη δικηγορική καθημερινότητα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παραδόθηκε στον κ. Μπακέλα το εθιμοτυπικό Λεύκωμα του Συνδέσμου, στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά τα πεπραγμένα και οι δράσεις του Συνδέσμου, με κεντρικό άξονα το επιστημονικό έργο, όπως είναι συνέδρια για το Κράτος Δικαίου (Νοέμβριος 2025) και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους (Μάιος 2026), καθώς και οι σταθερές θεσμικές μας παρεμβάσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης.
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