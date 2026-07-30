Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Εθιμοτυπική επίσκεψη του συνδέσμου δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι» στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα
Εθιμοτυπική επίσκεψη του συνδέσμου δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι» στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα
Κατά την συνάντηση επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η κοινή βούληση για θεσμικό διάλογο με στόχο την αναβάθμιση του δικαιικού μας πολιτισμού και την εύρυθμη απονομή της Δικαιοσύνης
Αντιπροσωπεία του επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι» πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον νέο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα και του ευχηθεί καλή επιτυχία στα υψηλά του καθήκοντά του.
Κατά την συνάντηση επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η κοινή βούληση για θεσμικό διάλογο με στόχο την αναβάθμιση του δικαιικού μας πολιτισμού και την εύρυθμη απονομή της Δικαιοσύνης, καθώς και θεσμικά θέματα δικηγορικής πρακτικής». Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν σοβαρά ζητήματα που δυσχεραίνουν τη δικηγορική καθημερινότητα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παραδόθηκε στον κ. Μπακέλα το εθιμοτυπικό Λεύκωμα του Συνδέσμου, στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά τα πεπραγμένα και οι δράσεις του Συνδέσμου, με κεντρικό άξονα το επιστημονικό έργο, όπως είναι συνέδρια για το Κράτος Δικαίου (Νοέμβριος 2025) και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους (Μάιος 2026), καθώς και οι σταθερές θεσμικές μας παρεμβάσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης.
Κατά την συνάντηση επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η κοινή βούληση για θεσμικό διάλογο με στόχο την αναβάθμιση του δικαιικού μας πολιτισμού και την εύρυθμη απονομή της Δικαιοσύνης, καθώς και θεσμικά θέματα δικηγορικής πρακτικής». Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν σοβαρά ζητήματα που δυσχεραίνουν τη δικηγορική καθημερινότητα.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παραδόθηκε στον κ. Μπακέλα το εθιμοτυπικό Λεύκωμα του Συνδέσμου, στο οποίο αποτυπώνονται αναλυτικά τα πεπραγμένα και οι δράσεις του Συνδέσμου, με κεντρικό άξονα το επιστημονικό έργο, όπως είναι συνέδρια για το Κράτος Δικαίου (Νοέμβριος 2025) και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους (Μάιος 2026), καθώς και οι σταθερές θεσμικές μας παρεμβάσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των συλλειτουργών της Δικαιοσύνης.
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