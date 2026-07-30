Εθιμοτυπική επίσκεψη του συνδέσμου δικηγόρων «Οι Ποινικολόγιοι» στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελο Μπακέλα

Κατά την συνάντηση επιβεβαιώθηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συνδέσμου, η κοινή βούληση για θεσμικό διάλογο με στόχο την αναβάθμιση του δικαιικού μας πολιτισμού και την εύρυθμη απονομή της Δικαιοσύνης