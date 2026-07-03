Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα Νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Θεσσαλονίκη
Διπλό «χτύπημα» από Άρη σε Ολυμπιακό – Μετά από Λαρεντζάκη κάνει πρόταση «μαμούθ» σε Παπανικολάου
Διπλό «χτύπημα» από Άρη σε Ολυμπιακό – Μετά από Λαρεντζάκη κάνει πρόταση «μαμούθ» σε Παπανικολάου
Ο Άρης δείχνει αποφασισμένος να πραγματοποιήσει ένα από τα πιο φιλόδοξα καλοκαίρια της σύγχρονης ιστορίας του
Την ώρα που βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, οι «κιτρινόμαυροι» επιχειρούν να προκαλέσουν νέο μεταγραφικό «σεισμό», στρέφοντας την προσοχή τους και στον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου.
Σύμφωνα με το J Crossover, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει καταθέσει πρόταση που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ στον διεθνή φόργουορντ, φιλοδοξώντας να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών στο ελληνικό μπάσκετ. Το οικονομικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις του Παπανικολάου με τους «ερυθρόλευκους» φαίνεται να κρατά ανοιχτή την υπόθεση, με τον Άρη να περιμένει τις εξελίξεις.
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Σύμφωνα με το J Crossover, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει καταθέσει πρόταση που ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ στον διεθνή φόργουορντ, φιλοδοξώντας να ολοκληρώσει μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές κινήσεις των τελευταίων ετών στο ελληνικό μπάσκετ. Το οικονομικό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις του Παπανικολάου με τους «ερυθρόλευκους» φαίνεται να κρατά ανοιχτή την υπόθεση, με τον Άρη να περιμένει τις εξελίξεις.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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