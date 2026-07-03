Μουντιάλ 2026: Τα έξι ζευγάρια της φάσης των «16» και το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι

Στο πρώτο ματς που άνοιξε την βραδιά (2/7), η Ισπανία
χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, κέρδισε με 3-0 την Αυστρία,
αν και είχε πολλές ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, και πήρε την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ 2026
.
Ακολούθησε η συναρπαστική αναμέτρηση μεταξύ Πορτογαλίας και Κροατίας, με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση με το γκολ του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις, με 2-1.
Τέλος, η Ελβετία έκανε το καθήκον της απέναντι στην Αλγερία και με μια ώριμη και αποτελεσματική εμφάνιση επικράτησε 2-0, παίρνοντας το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.
Δείτε πώς διαμορφώθηκε ο δρόμος προς τον τελικό του Μουντιάλ 2026 μετά την ολοκλήρωση των τριών αυτών αγώνων.
Τα ζευγάρια των «16»
Καναδάς – Μαρόκο | Σάββατο 4 Ιουλίου | 20:00
Παραγουάη – Γαλλία | Κυριακή 5 Ιουλίου | 00:00
Βραζιλία – Νορβηγία | Κυριακή 5 Ιουλίου | 23:00
Μεξικό – Αγγλία | Δευτέρα 6 Ιουλίου | 03:00
Ισπανία – Πορτογαλία | Δευτέρα 6 Ιουλίου | 22:00
ΗΠΑ – Βέλγιο | Τρίτη 7 Ιουλίου | 03:00
Ελβετία - Κολομβία ή Γκάνα | Τρίτη 7 Ιουλίου| 23:00
Τα αποτελέσματα στη φάση των «32»
Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1