Μουντιάλ 2026: Τα έξι ζευγάρια της φάσης των «16» και το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι
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Μουντιάλ 2026: Τα έξι ζευγάρια της φάσης των «16» και το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι

Μόλις δυο ζευγάρια έμειναν για να ολοκληρωθεί το παζλ της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Μουντιάλ 2026: Τα έξι ζευγάρια της φάσης των «16» και το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι
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Στο πρώτο ματς που άνοιξε την βραδιά (2/7), η Ισπανία χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, κέρδισε με 3-0 την Αυστρία, αν και είχε πολλές ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, και πήρε την πρόκριση για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

Ακολούθησε η συναρπαστική αναμέτρηση μεταξύ Πορτογαλίας και Κροατίας, με την ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο να παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση με το γκολ του Γκονσάλο Ράμος στις καθυστερήσεις, με 2-1.

Τέλος, η Ελβετία έκανε το καθήκον της απέναντι στην Αλγερία και με μια ώριμη και αποτελεσματική εμφάνιση επικράτησε 2-0, παίρνοντας το εισιτήριο για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2026.

Δείτε πώς διαμορφώθηκε ο δρόμος προς τον τελικό του Μουντιάλ 2026 μετά την ολοκλήρωση των τριών αυτών αγώνων.


Τα ζευγάρια των «16»

Καναδάς – Μαρόκο | Σάββατο 4 Ιουλίου | 20:00

Παραγουάη – Γαλλία | Κυριακή 5 Ιουλίου | 00:00

Βραζιλία – Νορβηγία | Κυριακή 5 Ιουλίου | 23:00

Μεξικό – Αγγλία | Δευτέρα 6 Ιουλίου | 03:00

Κλείσιμο
Ισπανία – Πορτογαλία | Δευτέρα 6 Ιουλίου | 22:00

ΗΠΑ – Βέλγιο | Τρίτη 7 Ιουλίου | 03:00

Ελβετία - Κολομβία ή Γκάνα | Τρίτη 7 Ιουλίου| 23:00


Τα αποτελέσματα στη φάση των «32»

Νότια Αφρική – Καναδάς 0-1

Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

Γερμανία – Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.)

Ολλανδία – Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.)

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2

Γαλλία – Σουηδία 3-0

Μεξικό – Εκουαδόρ 2-0

Αγγλία – Κονγκό 2-1

Βέλγιο – Σενεγάλη 3-2

ΗΠΑ – Βοσνία 2-0

Ισπανία – Αυστρία 3-0

Πορτογαλία – Κροατία 2-1

Ελβετία – Αλγερία 2-0


Το υπόλοιπο πρόγραμμα της φάσης των «32»

Αυστραλία – Αίγυπτος: 3 Ιουλίου, 21:00

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι: 4 Ιουλίου, 01:00

Κολομβία – Γκάνα: 4 Ιουλίου, 04:30
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