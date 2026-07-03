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Με μονοθέσια φτιαγμένα από 28.000 τουβλάκια Lego θα τρέξουν οι οδηγοί της Formula 1 στο grand prix του Σίλβερστοουν
Με μονοθέσια φτιαγμένα από 28.000 τουβλάκια Lego θα τρέξουν οι οδηγοί της Formula 1 στο grand prix του Σίλβερστοουν
Κάθε οδηγός θα βγει με το δικό του μονοθέσιο το οποίο θα μπορεί να ξεπεράσει μέχρι και τα 25χλμ./ώρα
Τα Lego είναι εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στα αγαπημένα παιχνίδια μικρών και μεγάλων. Οι συνεργασίες της δανέζικης εταιρείας έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια καθώς «ταξίδεψαν» μέχρι και στο Μουντιάλ. Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου από Lego έχει γίνει ανάρπαστο τους τελευταίους μήνες, αλλά η Lego συνεχίζει να πρωτοπορεί.
Χθες βράδυ παρουσιάστηκαν 22 μίνι μονοθέσια της Formula 1φτιαγμένα από τουβλάκια Lego. Είναι πλήρως λειτουργικά και μάλιστα θα βγουν σύντομα στην πίστα του Σίλβερστοουν στο πλαίσιο του Grand Prix της F1 την Κυριακή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για πρώτη φορά, οι οδηγοί θα καθίσουν πίσω από το τιμόνι του δικού τους μονοθέσιου κατασκευασμένου από πάνω από 28.000 τουβλάκια Lego το οποίο είναι ικανό να φτάσει ταχύτητες έως και 25 χλμ./ώρα.
Αυτά τα μοναδικά μονοθέσια δημιουργήθηκαν από μια εξειδικευμένη ομάδα 20 σχεδιαστών, μηχανικών και κατασκευαστών LEGO, και αναπτύχθηκαν σε πάνω από 6.400 ώρες στο εργοστάσιο της Lego στη Τσεχία.
Κάθε μία από αυτές τις μινιατούρες αυτοκινήτων αποτελείται από πάνω από 28.000 τουβλάκια LEGO, μαζί με μια σειρά από άλλα εξαρτήματα που τις καθιστούν ικανές να κινούνται.
Κάθε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα φτιαγμένα από LEGO ζυγίζει περίπου 280 κιλά, εκ των οποίων τα 65 kg είναι αποκλειστικά από τα τουβλάκια. Κάθε μινιατούρα αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με τυπικούς τροχούς καρτ.
Χθες βράδυ παρουσιάστηκαν 22 μίνι μονοθέσια της Formula 1φτιαγμένα από τουβλάκια Lego. Είναι πλήρως λειτουργικά και μάλιστα θα βγουν σύντομα στην πίστα του Σίλβερστοουν στο πλαίσιο του Grand Prix της F1 την Κυριακή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για πρώτη φορά, οι οδηγοί θα καθίσουν πίσω από το τιμόνι του δικού τους μονοθέσιου κατασκευασμένου από πάνω από 28.000 τουβλάκια Lego το οποίο είναι ικανό να φτάσει ταχύτητες έως και 25 χλμ./ώρα.
Formula 1 will transform the Drivers' Parade this Sunday at the British Grand Prix into a full scale spectacle, with 22 drivable @LEGO_Group minicars in each of the Teams' colourways taking to track just moments before lights out and each made from 28,000 real LEGO bricks.— F1 Media (@F1Media) July 2, 2026
For… pic.twitter.com/VTvhl3bLy9
Αυτά τα μοναδικά μονοθέσια δημιουργήθηκαν από μια εξειδικευμένη ομάδα 20 σχεδιαστών, μηχανικών και κατασκευαστών LEGO, και αναπτύχθηκαν σε πάνω από 6.400 ώρες στο εργοστάσιο της Lego στη Τσεχία.
First look 👀— Formula 1 (@F1) July 2, 2026
The LEGO Minicars that our drivers will be piloting at Sunday's Drivers' Parade!
#F1 #BritishGP @LEGO_Group pic.twitter.com/f2oHnDAIXT
Κάθε μία από αυτές τις μινιατούρες αυτοκινήτων αποτελείται από πάνω από 28.000 τουβλάκια LEGO, μαζί με μια σειρά από άλλα εξαρτήματα που τις καθιστούν ικανές να κινούνται.
F1 x LEGO never disappoints 🤩 pic.twitter.com/KsoF8DcxDD— ESPN F1 (@ESPNF1) July 2, 2026
Κάθε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα φτιαγμένα από LEGO ζυγίζει περίπου 280 κιλά, εκ των οποίων τα 65 kg είναι αποκλειστικά από τα τουβλάκια. Κάθε μινιατούρα αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με τυπικούς τροχούς καρτ.
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