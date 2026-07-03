Με μονοθέσια φτιαγμένα από 28.000 τουβλάκια Lego θα τρέξουν οι οδηγοί της Formula 1 στο grand prix του Σίλβερστοουν
SPORTS
Formula 1 Lego

Με μονοθέσια φτιαγμένα από 28.000 τουβλάκια Lego θα τρέξουν οι οδηγοί της Formula 1 στο grand prix του Σίλβερστοουν

Κάθε οδηγός θα βγει με το δικό του μονοθέσιο το οποίο θα μπορεί να ξεπεράσει μέχρι και τα 25χλμ./ώρα

Με μονοθέσια φτιαγμένα από 28.000 τουβλάκια Lego θα τρέξουν οι οδηγοί της Formula 1 στο grand prix του Σίλβερστοουν
Τα Lego είναι εδώ και δεκαετίες ανάμεσα στα αγαπημένα παιχνίδια μικρών και μεγάλων. Οι συνεργασίες της δανέζικης εταιρείας έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια καθώς «ταξίδεψαν» μέχρι και στο Μουντιάλ. Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου από Lego έχει γίνει ανάρπαστο τους τελευταίους μήνες, αλλά η Lego συνεχίζει να πρωτοπορεί.

Χθες βράδυ παρουσιάστηκαν 22 μίνι μονοθέσια της Formula 1φτιαγμένα από τουβλάκια Lego. Είναι πλήρως λειτουργικά και μάλιστα θα βγουν σύντομα στην πίστα του Σίλβερστοουν στο πλαίσιο του Grand Prix της F1 την Κυριακή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για πρώτη φορά, οι οδηγοί θα καθίσουν πίσω από το τιμόνι του δικού τους μονοθέσιου κατασκευασμένου από πάνω από 28.000 τουβλάκια Lego το οποίο είναι ικανό να φτάσει ταχύτητες έως και 25 χλμ./ώρα.



Αυτά τα μοναδικά μονοθέσια δημιουργήθηκαν από μια εξειδικευμένη ομάδα 20 σχεδιαστών, μηχανικών και κατασκευαστών LEGO, και αναπτύχθηκαν σε πάνω από 6.400 ώρες στο εργοστάσιο της Lego στη Τσεχία.


Κάθε μία από αυτές τις μινιατούρες αυτοκινήτων αποτελείται από πάνω από 28.000 τουβλάκια LEGO, μαζί με μια σειρά από άλλα εξαρτήματα που τις καθιστούν ικανές να κινούνται. 
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Κάθε ένα από αυτά τα αυτοκίνητα φτιαγμένα από LEGO ζυγίζει περίπου 280 κιλά, εκ των οποίων τα 65 kg είναι αποκλειστικά από τα τουβλάκια. Κάθε μινιατούρα αυτοκίνητο είναι εξοπλισμένο με τυπικούς τροχούς καρτ.

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