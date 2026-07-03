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Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στις Αχαρνές, επιχειρούν και τρία εναέρια
Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στις Αχαρνές, επιχειρούν και τρία εναέρια
Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρο και 10 οχήματα
Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή του Δήμου Αχαρνών και συγκεκριμένα στον Λόφο Σαράντα Μάρτυρες.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Δείτε φωτογραφία
Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα και χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 32 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
Δείτε φωτογραφία
Πηγή φωτογραφίας: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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