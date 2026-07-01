Ο Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους και αναλαμβάνει την Εθνική Γερμανίας

Το αποτέλεσμα αποτελεί ακόμη μία μεγάλη αποτυχία για τους τέσσερις φορές παγκόσμιους πρωταθλητές, οι οποίοι μετά τους αποκλεισμούς στη φάση των ομίλων το 2018 και το 2022, αποχαιρετούν ξανά τη διοργάνωση πολύ νωρίς, βλέποντας το όνειρο της πέμπτης κατάκτησης να χάνεται.Στο επίκεντρο της έντονης κριτικής βρίσκεται ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός χρεώνεται την αποτυχία, καθώς, σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, δεν κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύνολο με συνοχή ούτε να βρει λύσεις στα προβλήματα της ομάδας. Ο 37χρονος προπονητής είχε αναλάβει τη Γερμανία το 2023, οδηγώντας την μέχρι τα προημιτελικά του Euro 2024, όπου αποκλείστηκε οριακά από την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ισπανία.