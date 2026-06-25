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Ο Χάαλαντ διακόσμησε τούρτα αναπαραστώντας υποθετική νίκη της Νορβηγίας κόντρα στην Αγγλία στο Μουντιάλ, βίντεο
Ο Χάαλαντ διακόσμησε τούρτα αναπαραστώντας υποθετική νίκη της Νορβηγίας κόντρα στην Αγγλία στο Μουντιάλ, βίντεο
Ο Νορβηγός σταρ πήρε μέρος σε έναν διαγωνισμό με διάφορες δοκιμασίες κόντρα στον παρουσιαστή Τζέιμς Κόρντεν στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026
Μία από τις πιο διασκεδαστικές στιγμές του Μουντιάλ 2026 εκτυλίχθηκε εκτός αγωνιστικών χώρων, με πρωταγωνιστές τον Έρλινγκ Χάαλαντ και τον γνωστό παρουσιαστή Τζέιμς Κόρντεν.
Οι δύο τους συμμετείχαν στην εκπομπή FIFA World Cup on FOX After Hours, όπου κλήθηκαν να αναμετρηθούν σε μια σειρά από ασυνήθιστες δοκιμασίες.
Από παιχνίδια που συνδύαζαν ποδόσφαιρο και μπόουλινγκ μέχρι τεστ αντανακλαστικών, οι δυο τους χάρισαν αρκετές αστείες στιγμές.
Η πιο ξεχωριστή πρόκληση, όμως, ήρθε στο τέλος, όταν έπρεπε να διακοσμήσουν μια τούρτα, με κριτή τη Ρούμπι Μπογκάλ από το Great British Bake Off.
Ο Χάλαντ παραδέχθηκε πως δεν είχε ασχοληθεί ποτέ ξανά με τη διακόσμηση γλυκών, ωστόσο αντιμετώπισε τη δοκιμασία με την ίδια σοβαρότητα που δείχνει και μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
Δημιούργησε μια τούρτα εμπνευσμένη από μια υποθετική νίκη της Νορβηγίας απέναντι στην Αγγλία, χρησιμοποιώντας πράσινη κρέμα, πολύχρωμα διακοσμητικά και σοκολατένιες λεπτομέρειες.
Από την άλλη, ο Τζέιμς Κόρντεν επέλεξε ένα σχέδιο με έντονο αμερικανικό στοιχείο, τοποθετώντας στο κέντρο της τούρτας μια σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και φιγούρες ποδοσφαιριστών.
Η κριτής εντυπωσιάστηκε από τη δημιουργικότητα και των δύο.
Παρότι χαρακτήρισε ιδιαίτερα προσεγμένη την εκτέλεση του Κόρντεν, ξεχώρισε τη φαντασία και την ιστορία που ήθελε να αφηγηθεί ο Χάλαντ μέσα από τη δική του δημιουργία, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη δοκιμασία να ολοκληρωθεί ισόπαλη.
Επειδή, όμως, ο Νορβηγός επιθετικός είχε επικρατήσει στα προηγούμενα παιχνίδια, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της εκπομπής.
Οι δύο τους συμμετείχαν στην εκπομπή FIFA World Cup on FOX After Hours, όπου κλήθηκαν να αναμετρηθούν σε μια σειρά από ασυνήθιστες δοκιμασίες.
Από παιχνίδια που συνδύαζαν ποδόσφαιρο και μπόουλινγκ μέχρι τεστ αντανακλαστικών, οι δυο τους χάρισαν αρκετές αστείες στιγμές.
Η πιο ξεχωριστή πρόκληση, όμως, ήρθε στο τέλος, όταν έπρεπε να διακοσμήσουν μια τούρτα, με κριτή τη Ρούμπι Μπογκάλ από το Great British Bake Off.
Ο Χάλαντ παραδέχθηκε πως δεν είχε ασχοληθεί ποτέ ξανά με τη διακόσμηση γλυκών, ωστόσο αντιμετώπισε τη δοκιμασία με την ίδια σοβαρότητα που δείχνει και μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
Δημιούργησε μια τούρτα εμπνευσμένη από μια υποθετική νίκη της Νορβηγίας απέναντι στην Αγγλία, χρησιμοποιώντας πράσινη κρέμα, πολύχρωμα διακοσμητικά και σοκολατένιες λεπτομέρειες.
Από την άλλη, ο Τζέιμς Κόρντεν επέλεξε ένα σχέδιο με έντονο αμερικανικό στοιχείο, τοποθετώντας στο κέντρο της τούρτας μια σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και φιγούρες ποδοσφαιριστών.
A cake description so long it could have been an email 😂@erlinghaaland pic.twitter.com/K89PHd67jL— FOX Sports (@FOXSports) June 25, 2026
Η κριτής εντυπωσιάστηκε από τη δημιουργικότητα και των δύο.
Παρότι χαρακτήρισε ιδιαίτερα προσεγμένη την εκτέλεση του Κόρντεν, ξεχώρισε τη φαντασία και την ιστορία που ήθελε να αφηγηθεί ο Χάλαντ μέσα από τη δική του δημιουργία, με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη δοκιμασία να ολοκληρωθεί ισόπαλη.
Επειδή, όμως, ο Νορβηγός επιθετικός είχε επικρατήσει στα προηγούμενα παιχνίδια, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής της εκπομπής.
Η ανακοίνωση του αποτελέσματος προκάλεσε την απολαυστική αντίδραση του Κόρντεν, ο οποίος προσποιήθηκε πως έχασε την ψυχραιμία του, αναποδογυρίζοντας το τραπέζι και στέλνοντας την τούρτα του στο πάτωμα, χαρίζοντας μία από τις πιο αστείες viral στιγμές των ημερών γύρω από το Παγκόσμιο Κύπελλο.
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