Ο Χάαλαντ διακόσμησε τούρτα αναπαραστώντας υποθετική νίκη της Νορβηγίας κόντρα στην Αγγλία στο Μουντιάλ, βίντεο

Ο Νορβηγός σταρ πήρε μέρος σε έναν διαγωνισμό με διάφορες δοκιμασίες κόντρα στον παρουσιαστή Τζέιμς Κόρντεν στο πλαίσιο του Μουντιάλ 2026