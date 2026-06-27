Ολυμπιακός: Την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού με τον Παπανικολάου
SPORTS
Κώστας Παπανικολάου Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού με τον Παπανικολάου

Τόσο ο αρχηγός του Ολυμπιακού όσο και η διοίκηση της ΚΑΕ επιθυμούν να συνεχίσουν την συνεργασία τους

Ολυμπιακός: Την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού με τον Παπανικολάου
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Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει το ραντεβού της διοίκησης του Ολυμπιακού με τον Κώστα Παπανικολάου με στόχο την ανανέωση της συνεργασίας τους. 

Ο αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος δήλωσε πως θέλει να συνεχίσει στους ερυθρόλευκους ενώ και από την πλευρά της ΚΑΕ υπάρχει ανάλογη διάθεση. 

Ο 35αρης Παπανικολάου είχε μειωμένο χρόνο συμμετοχής σε αυτή τη σεζόν, σε σχέση πάντα με τις προηγούμενες, αλλά είναι βασικό γρανάζι της ομάδας και συνδετικός κρίκος στα αποδυτήρια. 

Ο διεθνής φόργουορντ πήγε στον Ολυμπιακό το 2009 και έμεινε έως το 2013 και επέστρεψε το 2016 για να κλείσει φέτος 10 σερί χρόνια στην ομάδα. 

Ο «Παπ» σύμφωνα με όσα διαρρέονται θα ήθελε συμβόλαιο διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους.
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