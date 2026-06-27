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Ολυμπιακός: Την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού με τον Παπανικολάου
Ολυμπιακός: Την ερχόμενη εβδομάδα το ραντεβού με τον Παπανικολάου
Τόσο ο αρχηγός του Ολυμπιακού όσο και η διοίκηση της ΚΑΕ επιθυμούν να συνεχίσουν την συνεργασία τους
Την ερχόμενη εβδομάδα θα γίνει το ραντεβού της διοίκησης του Ολυμπιακού με τον Κώστα Παπανικολάου με στόχο την ανανέωση της συνεργασίας τους.
Ο αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος δήλωσε πως θέλει να συνεχίσει στους ερυθρόλευκους ενώ και από την πλευρά της ΚΑΕ υπάρχει ανάλογη διάθεση.
Ο 35αρης Παπανικολάου είχε μειωμένο χρόνο συμμετοχής σε αυτή τη σεζόν, σε σχέση πάντα με τις προηγούμενες, αλλά είναι βασικό γρανάζι της ομάδας και συνδετικός κρίκος στα αποδυτήρια.
Ο διεθνής φόργουορντ πήγε στον Ολυμπιακό το 2009 και έμεινε έως το 2013 και επέστρεψε το 2016 για να κλείσει φέτος 10 σερί χρόνια στην ομάδα.
Ο «Παπ» σύμφωνα με όσα διαρρέονται θα ήθελε συμβόλαιο διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους.
Ο αρχηγός της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος δήλωσε πως θέλει να συνεχίσει στους ερυθρόλευκους ενώ και από την πλευρά της ΚΑΕ υπάρχει ανάλογη διάθεση.
Ο 35αρης Παπανικολάου είχε μειωμένο χρόνο συμμετοχής σε αυτή τη σεζόν, σε σχέση πάντα με τις προηγούμενες, αλλά είναι βασικό γρανάζι της ομάδας και συνδετικός κρίκος στα αποδυτήρια.
Ο διεθνής φόργουορντ πήγε στον Ολυμπιακό το 2009 και έμεινε έως το 2013 και επέστρεψε το 2016 για να κλείσει φέτος 10 σερί χρόνια στην ομάδα.
Ο «Παπ» σύμφωνα με όσα διαρρέονται θα ήθελε συμβόλαιο διάρκειας μεγαλύτερης του ενός έτους.
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