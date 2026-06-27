Καπνογόνα και ατελείωτος χορός στο Πράσινο Ακρωτήρι για την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο

Με τρεις ισοπαλίες στη φάση των ομίλων, το Πράσινο Ακρωτήρι εξασφάλισε για πρώτη φορά την πρόκρισή του στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση απέναντι στην Αργεντινή

32 καλύτερων ομάδων της διοργάνωσης.



Οι αποκαλούμενοι «Μπλε Καρχαρίες» ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με τρεις ισοπαλίες, αποτέλεσμα που αποδείχθηκε αρκετό για να τους χαρίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



πανηγυρισμούς αποτυπώνουν τη χαρά και τη συγκίνηση των κατοίκων, οι οποίοι δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι η εθνική τους ομάδα κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις 32 καλύτερες του κόσμου.



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Στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, το Πράσινο Ακρωτήρι παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τον αντίπαλό του.



Μάλιστα, οι «Μπλε Καρχαρίες» δημιούργησαν ευκαιρίες για να πετύχουν την πρώτη νίκη της ιστορίας τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο το γκολ δεν ήρθε. Παρ' όλα αυτά, το τελικό 0-0 αποδείχθηκε αρκετό για να σφραγίσει την πρόκριση και να χαρίσει στιγμές πανηγυρισμού στους φίλους της ομάδας.



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Carolina Sánchez (@carolinaszv) Μία από τις πιο όμορφες ιστορίες του Μουντιάλ 2026 γράφτηκε από το Πράσινο Ακρωτήρι , το οποίο κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να προκριθεί στη φάση τωνΟι αποκαλούμενοι «» ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με, αποτέλεσμα που αποδείχθηκε αρκετό για να τους χαρίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τα νοκ άουτ τουΗ πρόκριση προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στο Πράσινο Ακρωτήρι, με τους φιλάθλους της ομάδας να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν το ιστορικό επίτευγμα. Οι εικόνες από τουςαποτυπώνουν τη χαρά και τη, οι οποίοι δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι η εθνική τους ομάδα κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις 32 καλύτερες του κόσμου.Στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, το Πράσινο Ακρωτήρι παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τον αντίπαλό του.Μάλιστα, οι «Μπλε Καρχαρίες» δημιούργησαν ευκαιρίες για να πετύχουν την πρώτη νίκη της ιστορίας τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο το γκολ δεν ήρθε. Παρ' όλα αυτά, το τελικό 0-0 αποδείχθηκε αρκετό για να σφραγίσει την πρόκριση και να χαρίσει στιγμές πανηγυρισμού στους φίλους της ομάδας.



Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το Πράσινο Ακρωτήρι φτάνει τόσο μακριά σε τελική φάση Μουντιάλ.



Πλέον, η ομάδα στρέφει το βλέμμα της στην επόμενη πρόκληση, καθώς στη φάση των «32» θα βρεθεί αντιμέτωπη με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον.