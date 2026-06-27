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Καπνογόνα και ατελείωτος χορός στο Πράσινο Ακρωτήρι για την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Καπνογόνα και ατελείωτος χορός στο Πράσινο Ακρωτήρι για την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Με τρεις ισοπαλίες στη φάση των ομίλων, το Πράσινο Ακρωτήρι εξασφάλισε για πρώτη φορά την πρόκρισή του στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον ετοιμάζεται για τη μεγάλη πρόκληση απέναντι στην Αργεντινή
Μία από τις πιο όμορφες ιστορίες του Μουντιάλ 2026 γράφτηκε από το Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία του να προκριθεί στη φάση των 32 καλύτερων ομάδων της διοργάνωσης.
Οι αποκαλούμενοι «Μπλε Καρχαρίες» ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με τρεις ισοπαλίες, αποτέλεσμα που αποδείχθηκε αρκετό για να τους χαρίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η πρόκριση προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στο Πράσινο Ακρωτήρι, με τους φιλάθλους της ομάδας να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν το ιστορικό επίτευγμα. Οι εικόνες από τους πανηγυρισμούς αποτυπώνουν τη χαρά και τη συγκίνηση των κατοίκων, οι οποίοι δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι η εθνική τους ομάδα κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις 32 καλύτερες του κόσμου.
Στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, το Πράσινο Ακρωτήρι παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τον αντίπαλό του.
Μάλιστα, οι «Μπλε Καρχαρίες» δημιούργησαν ευκαιρίες για να πετύχουν την πρώτη νίκη της ιστορίας τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο το γκολ δεν ήρθε. Παρ' όλα αυτά, το τελικό 0-0 αποδείχθηκε αρκετό για να σφραγίσει την πρόκριση και να χαρίσει στιγμές πανηγυρισμού στους φίλους της ομάδας.
Οι αποκαλούμενοι «Μπλε Καρχαρίες» ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με τρεις ισοπαλίες, αποτέλεσμα που αποδείχθηκε αρκετό για να τους χαρίσει το πολυπόθητο εισιτήριο για τα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η πρόκριση προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού στο Πράσινο Ακρωτήρι, με τους φιλάθλους της ομάδας να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν το ιστορικό επίτευγμα. Οι εικόνες από τους πανηγυρισμούς αποτυπώνουν τη χαρά και τη συγκίνηση των κατοίκων, οι οποίοι δυσκολεύονταν να πιστέψουν ότι η εθνική τους ομάδα κατάφερε να βρεθεί ανάμεσα στις 32 καλύτερες του κόσμου.
Histórica celebración en Cabo Verde después de que su selección haya conseguido el pase a las eliminatorias.— BeSoccer (@besoccer_ES) June 27, 2026
👏👏👏pic.twitter.com/Q2r8wNmktR
ÉPICO! 🙌— Remate Digital (@RemateDigitalpt) June 27, 2026
Apurarem-se para o Mundial já foi histórico, agora imaginem ficar em 2° lugar de um grupo com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita...
Que feito incrível de Cabo Verde!
Não perder contra nenhum destas selecções, principalmente Espanha e Uruguai, é notável. ⬇️ pic.twitter.com/VUphrNLusF
Eu vi a história.— Futmais | Menino Fut (@futtmais) June 27, 2026
CABO VERDE ESTÁ NO MATA-MATA DA COPA DO MUNDO! pic.twitter.com/45S0OdiMbj
Στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων απέναντι στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, το Πράσινο Ακρωτήρι παρουσιάστηκε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά από τον αντίπαλό του.
Μάλιστα, οι «Μπλε Καρχαρίες» δημιούργησαν ευκαιρίες για να πετύχουν την πρώτη νίκη της ιστορίας τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο το γκολ δεν ήρθε. Παρ' όλα αυτά, το τελικό 0-0 αποδείχθηκε αρκετό για να σφραγίσει την πρόκριση και να χαρίσει στιγμές πανηγυρισμού στους φίλους της ομάδας.
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Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το Πράσινο Ακρωτήρι φτάνει τόσο μακριά σε τελική φάση Μουντιάλ.
Πλέον, η ομάδα στρέφει το βλέμμα της στην επόμενη πρόκληση, καθώς στη φάση των «32» θα βρεθεί αντιμέτωπη με την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να συγκεντρώσει τεράστιο ενδιαφέρον.
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