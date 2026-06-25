Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Η εθνική Ρωσίας επιστρέφει στις διοργανώσεις της FIFA: Η ομάδα U-15 θα κάνει την αρχή
Η εθνική Ρωσίας επιστρέφει στις διοργανώσεις της FIFA: Η ομάδα U-15 θα κάνει την αρχή
Η FIFA επιβεβαίωσε ότι η ομάδα U-15 της χώρας έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε ένα νέο Παγκόσμιο Κύπελλο
Η εθνική ομάδα της Ρωσίας θα επιστρέψει στις διοργανώσεις της FIFA μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια απουσίας από τη διεθνή σκηνή.
Η FIFA επιβεβαίωσε ότι η ομάδα U-15 της χώρας έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε ένα νέο Παγκόσμιο Κύπελλο για αυτήν την ηλικιακή ομάδα, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα προς την πλήρη επανένταξή της σε επίσημα τουρνουά.
Η Ρωσία, διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, είχε αποκλειστεί από όλες τις επίσημες διοργανώσεις από το 2022, μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης με την Ουκρανία.
Από τότε οι σύλλογοι και οι εθνικές ομάδες της αποκλείστηκαν από οποιοδήποτε τουρνουά που διοργανώνεται από την UEFA ή τη FIFA και περιορίστηκαν σε τοπικούς ή φιλικούς αγώνες.
Η απόφαση της FIFA συνεπάγεται μερική επανέναρξη του συστήματος κυρώσεων, καθώς η επιστροφή γίνεται αποκλειστικά σε επίπεδο νέων.
Η FIFA επιβεβαίωσε ότι η ομάδα U-15 της χώρας έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε ένα νέο Παγκόσμιο Κύπελλο για αυτήν την ηλικιακή ομάδα, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα προς την πλήρη επανένταξή της σε επίσημα τουρνουά.
Η Ρωσία, διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, είχε αποκλειστεί από όλες τις επίσημες διοργανώσεις από το 2022, μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης με την Ουκρανία.
Από τότε οι σύλλογοι και οι εθνικές ομάδες της αποκλείστηκαν από οποιοδήποτε τουρνουά που διοργανώνεται από την UEFA ή τη FIFA και περιορίστηκαν σε τοπικούς ή φιλικούς αγώνες.
Η απόφαση της FIFA συνεπάγεται μερική επανέναρξη του συστήματος κυρώσεων, καθώς η επιστροφή γίνεται αποκλειστικά σε επίπεδο νέων.
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