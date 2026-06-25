Η εθνική Ρωσίας επιστρέφει στις διοργανώσεις της FIFA: Η ομάδα U-15 θα κάνει την αρχή
SPORTS
Ρωσία FIFA Τζάνι Ινφαντίνο

Η εθνική Ρωσίας επιστρέφει στις διοργανώσεις της FIFA: Η ομάδα U-15 θα κάνει την αρχή

Η FIFA επιβεβαίωσε ότι η ομάδα U-15 της χώρας έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε ένα νέο Παγκόσμιο Κύπελλο 

Η εθνική Ρωσίας επιστρέφει στις διοργανώσεις της FIFA: Η ομάδα U-15 θα κάνει την αρχή
6 ΣΧΟΛΙΑ
Η εθνική ομάδα της Ρωσίας θα επιστρέψει στις διοργανώσεις της FIFA μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια απουσίας από τη διεθνή σκηνή.

Η FIFA επιβεβαίωσε ότι η ομάδα U-15 της χώρας έχει προσκληθεί να συμμετάσχει σε ένα νέο Παγκόσμιο Κύπελλο για αυτήν την ηλικιακή ομάδα, σηματοδοτώντας το πρώτο βήμα προς την πλήρη επανένταξή της σε επίσημα τουρνουά.

 Η Ρωσία, διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, είχε αποκλειστεί από όλες τις επίσημες διοργανώσεις από το 2022, μετά το ξέσπασμα της σύγκρουσης με την Ουκρανία.

Από τότε οι σύλλογοι και οι εθνικές ομάδες της αποκλείστηκαν από οποιοδήποτε τουρνουά που διοργανώνεται από την UEFA ή τη FIFA και περιορίστηκαν σε τοπικούς ή φιλικούς αγώνες.

 Η απόφαση της FIFA συνεπάγεται μερική επανέναρξη του συστήματος κυρώσεων, καθώς η επιστροφή γίνεται αποκλειστικά σε επίπεδο νέων.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης