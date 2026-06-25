Έφτασε μέχρι το Σίδνεϊ η χάρη του Χέιζ Ντέιβις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Σίδνεϊ Αυστραλία Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις Παναθηναϊκός

Έφτασε μέχρι το Σίδνεϊ η χάρη του Χέιζ Ντέιβις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τις διακοπές του απολαμβάνει ο Αμερικανός σταρ του Παναθηναϊκού μετά το τέλος μια δύσκολης σεζόν

Έφτασε μέχρι το Σίδνεϊ η χάρη του Χέιζ Ντέιβις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
9 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Παναθηναϊκός έχει τελειώσει εδώ και μέρες τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις και πλέον φτιάχνει τη νέα του ομάδα με οδηγό τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά από 14 χρόνια. 

Ένας από αυτούς που θα είναι βασικό στέλεχος στον νέο Παναθηναϊκό είναι ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος απολαμβάνει αυτές τις μέρες τις διακοπές του στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. 

Ο Αμερικανός είναι γνωστός για την αγάπη του στα ταξίδια και αυτή τη φορά επέλεξε την Αυστραλία και το Σίνδεϊ. 

Έβγαλε φωτογραφίες στα ομορφότερα αξιοθέατα της πόλης και φυσικά στην ιστορική όπερα. 




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Έφτασε μέχρι το Σίδνεϊ η χάρη του Χέιζ Ντέιβις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έφτασε μέχρι το Σίδνεϊ η χάρη του Χέιζ Ντέιβις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έφτασε μέχρι το Σίδνεϊ η χάρη του Χέιζ Ντέιβις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Έφτασε μέχρι το Σίδνεϊ η χάρη του Χέιζ Ντέιβις, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
9 ΣΧΟΛΙΑ

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