Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Ντόσκας, ο προπονητής που οδήγησε την ομάδα πόλο γυναικών στην κορυφή της Ευρώπης
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Ολυμπιακός Γιώργος Ντόσκας Α1 πόλο γυναικών

Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Ντόσκας, ο προπονητής που οδήγησε την ομάδα πόλο γυναικών στην κορυφή της Ευρώπης

Ο Γιώργος Ντόσκας ανέλαβε την ομάδα την περασμένη περίοδο και οδήγησε την ομάδα του Πειραιά στην κορυφή της Ευρώπης και της Ελλάδας

Συνεχίζει στον Ολυμπιακό ο Ντόσκας, ο προπονητής που οδήγησε την ομάδα πόλο γυναικών στην κορυφή της Ευρώπης
Στον πάγκο της ομάδας πόλο γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζει και την επόμενη σεζόν ο Γιώργος Ντόσκας

Ο έμπειρος προπονητής που οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ στην Μάλτα αλλά και στο πρωτάθλημα και Κύπελλο στην Ελλάδα συμφώνησε σε όλα με την διοίκηση του ΟΣΦΠ και ανανέωσε. 


Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού 

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Ντόσκα. Ο Ελληνας προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο Γυναικών του συλλόγου.

Η δήλωση του Γιώργου Ντόσκα: «Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού, κ. Μιχάλη Κουντούρη, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και στον τρόπο δουλειάς μου. Είναι τεράστια τιμή το ότι θα συνεχίσω να εκπροσωπώ την ομάδα μας και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό».

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