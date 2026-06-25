Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Βινίσιους: «Ο Νεϊμάρ είναι το είδωλο όλων μας, ο κορυφαίος όλων των εποχών ο Αντσελότι»
Βινίσιους: «Ο Νεϊμάρ είναι το είδωλο όλων μας, ο κορυφαίος όλων των εποχών ο Αντσελότι»
Ο σταρ της Ρεάλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Νεϊμάρ και τον προπονητή του, Κάρλο Αντσελότι
Η Βραζιλία νίκησε 3-0 την Σκωτία και πήρε την πρώτη θέση του ομίλου της συνεχίζοντας με αισιοδοξία προς του «32» του Μουντιάλ 2026.
Το σημαντικότερο νέο της βραδιάς βέβαια είναι η επιστροφή του Νεϊμάρ, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο τελευταίο 20λεπτο γνωρίζοντας την αποθέωση από όλο το γήπεδο.
Το γεγονός αυτό συγκίνησε τον Βραζιλιάνο σταρ και αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα αγκαλιάστηκε με τα παιδιά του, με τον Βινίσιους να αναγνωρίζει την κλάση του σούπερ σταρ της Σάντος και να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για εκείνον με δηλώσεις του:
Ήμουν σίγουρος ότι θα έλαμπε ξανά για την Βραζιλία όταν θα ερχόταν η στιγμή.
Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να επιστρέφεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε ο 27χρονος φορ της Ρεάλ, ο οποίος σκόραρε τα δύο πρώτα γκολ της Βραζιλίας στο 3-0 απέναντι στους χαϊλάντερς, για να πλέξει κατόπιν το εγκώμιο του Κάρλο Αντσελότι:
«Λατρεύω να παίζω υπό τις οδηγίες του Κάρλο Αντσελότι. Είναι ο κορυφαίος προπονητής στον κόσμο».
Το σημαντικότερο νέο της βραδιάς βέβαια είναι η επιστροφή του Νεϊμάρ, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο τελευταίο 20λεπτο γνωρίζοντας την αποθέωση από όλο το γήπεδο.
Το γεγονός αυτό συγκίνησε τον Βραζιλιάνο σταρ και αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα αγκαλιάστηκε με τα παιδιά του, με τον Βινίσιους να αναγνωρίζει την κλάση του σούπερ σταρ της Σάντος και να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για εκείνον με δηλώσεις του:
«Είναι μαγικό να βλέπω πίσω τον Νεϊμάρ. Είναι το είδωλό μας, για όλους μας. Ο Βινίσιους είναι ο σταρ μας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Καθορίζει παιχνίδια, είναι σπουδαίος.
🫂🇧🇷 Neymar: “Vinicius Jr is our star at this World Cup. He’s deciding games, he’s doing great”. pic.twitter.com/QsNuJTVtJa— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026
Ήμουν σίγουρος ότι θα έλαμπε ξανά για την Βραζιλία όταν θα ερχόταν η στιγμή.
Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να επιστρέφεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε ο 27χρονος φορ της Ρεάλ, ο οποίος σκόραρε τα δύο πρώτα γκολ της Βραζιλίας στο 3-0 απέναντι στους χαϊλάντερς, για να πλέξει κατόπιν το εγκώμιο του Κάρλο Αντσελότι:
«Λατρεύω να παίζω υπό τις οδηγίες του Κάρλο Αντσελότι. Είναι ο κορυφαίος προπονητής στον κόσμο».
👀🇧🇷 Vini Jr: “I was sure that I would SHINE again for Brazil when the time is right”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026
“There is nothing better than returning in the World Cup”. pic.twitter.com/7qg1HyUnMc
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