Βινίσιους: «Ο Νεϊμάρ είναι το είδωλο όλων μας, ο κορυφαίος όλων των εποχών ο Αντσελότι»
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Βινίσιους: «Ο Νεϊμάρ είναι το είδωλο όλων μας, ο κορυφαίος όλων των εποχών ο Αντσελότι»

Ο σταρ της Ρεάλ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Νεϊμάρ και τον προπονητή του, Κάρλο Αντσελότι

Βινίσιους: «Ο Νεϊμάρ είναι το είδωλο όλων μας, ο κορυφαίος όλων των εποχών ο Αντσελότι»
Η Βραζιλία νίκησε 3-0 την Σκωτία και πήρε την πρώτη θέση του ομίλου της συνεχίζοντας με αισιοδοξία προς του «32» του Μουντιάλ 2026

Το σημαντικότερο νέο της βραδιάς βέβαια είναι η επιστροφή του Νεϊμάρ, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο τελευταίο 20λεπτο γνωρίζοντας την αποθέωση από όλο το γήπεδο.

Το γεγονός αυτό συγκίνησε τον Βραζιλιάνο σταρ και αμέσως μετά το τελικό σφύριγμα αγκαλιάστηκε με τα παιδιά του, με τον Βινίσιους να αναγνωρίζει την κλάση του σούπερ σταρ της Σάντος και να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για εκείνον με δηλώσεις του:

«Είναι μαγικό να βλέπω πίσω τον Νεϊμάρ. Είναι το είδωλό μας, για όλους μας. Ο Βινίσιους είναι ο σταρ μας σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Καθορίζει παιχνίδια, είναι σπουδαίος.

Ήμουν σίγουρος ότι θα έλαμπε ξανά για την Βραζιλία όταν θα ερχόταν η στιγμή.

Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από το να επιστρέφεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο», τόνισε ο 27χρονος φορ της Ρεάλ, ο οποίος σκόραρε τα δύο πρώτα γκολ της Βραζιλίας στο 3-0 απέναντι στους χαϊλάντερς, για να πλέξει κατόπιν το εγκώμιο του Κάρλο Αντσελότι:

«Λατρεύω να παίζω υπό τις οδηγίες του Κάρλο Αντσελότι. Είναι ο κορυφαίος προπονητής στον κόσμο».

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