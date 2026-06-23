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Είναι ακόμα αντικείμενο κουβέντας το ποιος ειναι ο GOAT στο ποδόσφαιρο;
Είναι ακόμα αντικείμενο κουβέντας το ποιος ειναι ο GOAT στο ποδόσφαιρο;
Το περιμένατε; Το βλέπατε να έρχεται;
Να γράφει το ημερολόγιο «Ιούνιος 2026» και ο MVP των πρώτων εβδομάδων του Παγκοσμίου Κυπέλλου να είναι ο Λιονέλ Μέσι; Ο Μέσι που αύριο γίνεται 39 – και χρόνια του πολλά- και παίρνει δώρο το οτι είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε Μουντιάλ;
Εγώ όχι.
Κι ας εχουμε δει κι άλλα από τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Κι ας μας έχει μαγέψει όσο ελάχιστοι.
Όμως ίσως λόγω Αμερικής, ίσως λόγω του οτι η σχέση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με τον Μέσι τα τελευταία χρόνια έχει περιοστεί σε κάποια highlights της Ίντερ Μαϊάμι δεν με έκαναν να περίμενω μια τέτοια παρουσία. Κυρίως δεν περίεμενα να τον δω να ξεχωρίζει πάλι τόσο πολύ.
Ναι δεν έχει την ίδια ένταση, δεν έχει την ίδια ενέργεια και στα 90 λεπτά, αλλά αυτά τα κοντρόλ κατεύθυνσης, αυτή η στάση σώματος, αυτές οι προσποιήσεις, αυτές οι τέλειες πάσες σε ακριβεια και δύναμη, αυτή κίνηση στον χώρο σε κάνουν να θυμάσαι και να διερωτάσαι.
Είναι υπαρκτό το ερώτημα περί GOAT; Ρητορική ή όχι η ερώτηση, αλλά την αφήνω στην κρίση σας.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/
Εγώ όχι.
Κι ας εχουμε δει κι άλλα από τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών. Κι ας μας έχει μαγέψει όσο ελάχιστοι.
Όμως ίσως λόγω Αμερικής, ίσως λόγω του οτι η σχέση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου με τον Μέσι τα τελευταία χρόνια έχει περιοστεί σε κάποια highlights της Ίντερ Μαϊάμι δεν με έκαναν να περίμενω μια τέτοια παρουσία. Κυρίως δεν περίεμενα να τον δω να ξεχωρίζει πάλι τόσο πολύ.
Ναι δεν έχει την ίδια ένταση, δεν έχει την ίδια ενέργεια και στα 90 λεπτά, αλλά αυτά τα κοντρόλ κατεύθυνσης, αυτή η στάση σώματος, αυτές οι προσποιήσεις, αυτές οι τέλειες πάσες σε ακριβεια και δύναμη, αυτή κίνηση στον χώρο σε κάνουν να θυμάσαι και να διερωτάσαι.
Είναι υπαρκτό το ερώτημα περί GOAT; Ρητορική ή όχι η ερώτηση, αλλά την αφήνω στην κρίση σας.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr/
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