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Η πεντάδα… ψηλών που «παίζει» για Λίβερπουλ – Ο πιο ακριβός 55 εκατ. ευρώ
Η πεντάδα… ψηλών που «παίζει» για Λίβερπουλ – Ο πιο ακριβός 55 εκατ. ευρώ
Η Λίβερπουλ θα μπει δυναμικά και στο φετινό μεταγραφικό παζάρι, με το νέο προπονητή, Άντονι Ιραόλα, να θέλει να αφήσει το δικό του στίγμα στο ρόστερ των «κόκκινων»
Μετά την αποχώρηση του Ιμπραχίμα Κονατέ και τα ερωτήματα γύρω από το… βάθος της αμυντικής γραμμής, η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού θεωρείται επιβεβλημένη και απόλυτη προτεραιότητα για τους πρωταθλητές Αγγλίας της σεζόν 2024/2025.
Ας δούμε πιο κάτω πέντε ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο μεταγραφικό… ραντάρ του συλλόγου του Μερσεϊσάιντ και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον ιδανικό παρτενέρ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ας δούμε πιο κάτω πέντε ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στο μεταγραφικό… ραντάρ του συλλόγου του Μερσεϊσάιντ και θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον ιδανικό παρτενέρ του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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