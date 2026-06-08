Η φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός και έφερε την αποβολή του Αταμάν, δείτε βίντεο
Η φάση για την οποία διαμαρτύρεται ο Παναθηναϊκός και έφερε την αποβολή του Αταμάν, δείτε βίντεο
Ο Χέιζ-Ντέιβις προσπάθησε να κερδίσει φάουλ από τον Μιλουτίνοφ πάνω στο τρίποντο αλλά οι διαιτητές δεν σφύριξαν παράβαση
Ο Παναθηναϊκός διαμαρτυρήθηκε έντονα στα 51'' πριν από το τέλος του Game 3 ζητώντας φάουλ σε προσπάθεια του Χέιζ-Ντέιβις από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
Οι διαιτητές δεν καταλόγισαν κάποιο φάουλ με το σκορ στο 94-87, προκαλώντας την οργή του Εργκίν Άταμαν ο οποίος μπήκε στο παρκέ και διαμαρτυρήθηκε έντονα.
Δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το παιχνίδι στα τελευταία 51 δευτερόλεπτα του αγώνα.
Δείτε την φάση για την οποία διαμαρτύρονται οι πράσινοι
Οι διαιτητές δεν καταλόγισαν κάποιο φάουλ με το σκορ στο 94-87, προκαλώντας την οργή του Εργκίν Άταμαν ο οποίος μπήκε στο παρκέ και διαμαρτυρήθηκε έντονα.
Δέχθηκε δύο τεχνικές ποινές με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το παιχνίδι στα τελευταία 51 δευτερόλεπτα του αγώνα.
Δείτε την φάση για την οποία διαμαρτύρονται οι πράσινοι
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