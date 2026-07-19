Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Εντοπίστηκαν οι σοροί ενός κοριτσιού και ενός άνδρα σε Κω και Τήλο
Εντοπίστηκαν οι σοροί ενός κοριτσιού και ενός άνδρα σε Κω και Τήλο
Οι σοροί ήταν σε προχωρημένη σήψη
Σορός κοριτσιού σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμαινα της Κω και σορός άνδρα έξω από το λιμάνι της Τήλου.
Οι σοροί ήταν σε προχωρημένη σήψη και εντοπίστηκαν από το Λιμενικό. Η σορός του κοριτσιού θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κω και του άνδρα στο γενικό νοσοκομείο Ρόδου.
Υπενθυμίζεται πως προ ημερών ένας πατέρας με τις δύο κόρες του ενώ έκαναν βόλτα με τζετ σκι στα ανοιχτά του Μπόντρουμ, όταν ανατράπηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Η μητέρα της οικογένειας από το Ιράκ είχε ειδοποιήσει τις τουρκικές αρχές οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν και τις ελληνικές. Η σορός του ενός κοριτσιού της οικογένειας είχε βρεθεί στα ανοιχτά της Κω.
Οι σοροί ήταν σε προχωρημένη σήψη και εντοπίστηκαν από το Λιμενικό. Η σορός του κοριτσιού θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κω και του άνδρα στο γενικό νοσοκομείο Ρόδου.
Υπενθυμίζεται πως προ ημερών ένας πατέρας με τις δύο κόρες του ενώ έκαναν βόλτα με τζετ σκι στα ανοιχτά του Μπόντρουμ, όταν ανατράπηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Η μητέρα της οικογένειας από το Ιράκ είχε ειδοποιήσει τις τουρκικές αρχές οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν και τις ελληνικές. Η σορός του ενός κοριτσιού της οικογένειας είχε βρεθεί στα ανοιχτά της Κω.
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