Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 110.000 ευρώ από ηλικιωμένες στη Λαμία, 3 συλλήψεις
Παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα αξίας άνω των 110.000 ευρώ από ηλικιωμένες στη Λαμία, 3 συλλήψεις
Πώς λειτουργούσε η εγκληματική ομάδα, ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας ανήλικος
Στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών, σε διάφορες περιοχές της Λαμίας προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. Σε τρεις συνολικές περιπτώσεις απάτης έκλεψαν χρήματα και κοσμήματα, συνολικής αξίας άνω των 110.000 ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας το βράδυ του Σαββάτου (18/7) συνελήφθησαν τα δύο μέλη της ομάδας (ο ένας ανήλικος), ενώ ο τρίτος το πρωί της Κυριακής (19/7). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διάπραξη απατών, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, σε βάρος του τρίτου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του κ. Ανακριτή Λαμίας, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.
Στη συνέχεια τα έπειθαν να τοποθετήσουν σε σακούλες χρηματικά ποσά και κοσμήματα και να τα εναποθέσουν σε σημείο που τους υποδείκνυαν, εκτός των οικιών τους, προκειμένου να τα παραλάβουν. Για την μετάβαση και παραλαβή της λείας τους, χρησιμοποίησαν, σε όλες τις περιπτώσεις, ένα συγκεκριμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.
Το σύνολο των αφαιρεθέντων κοσμημάτων (και από τις τρεις περιπτώσεις απάτης), τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του ανήλικου συλληφθέντα, κατασχέθηκε και θα αποδοθούν στις ηλικιωμένες.
Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της Ελληνικής Αστυνομίας το βράδυ του Σαββάτου (18/7) συνελήφθησαν τα δύο μέλη της ομάδας (ο ένας ανήλικος), ενώ ο τρίτος το πρωί της Κυριακής (19/7). Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και διάπραξη απατών, κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση. Παράλληλα, σε βάρος του τρίτου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του κ. Ανακριτή Λαμίας, για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής.
Πώς λειτουργούσε η εγκληματική ομάδαΌπως προέκυψε μετά από έρευνα τα μέλη της εγκληματικής ομάδας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και με πρόφαση ψεύτικων γεγονότων, όπως δήθεν ηλεκτρικής βλάβης, προσέγγιζαν τα θύματά τους.
Στη συνέχεια τα έπειθαν να τοποθετήσουν σε σακούλες χρηματικά ποσά και κοσμήματα και να τα εναποθέσουν σε σημείο που τους υποδείκνυαν, εκτός των οικιών τους, προκειμένου να τα παραλάβουν. Για την μετάβαση και παραλαβή της λείας τους, χρησιμοποίησαν, σε όλες τις περιπτώσεις, ένα συγκεκριμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.
Το σύνολο των αφαιρεθέντων κοσμημάτων (και από τις τρεις περιπτώσεις απάτης), τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του ανήλικου συλληφθέντα, κατασχέθηκε και θα αποδοθούν στις ηλικιωμένες.
Την προανάκριση ενήργησε με μεθοδικότητα η Υποδιεύθυνση Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.
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