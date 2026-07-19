Τσιτσιπάς για την πρόκριση της Σάκκαρη: Περήφανος για τη Μαρία, είναι μια ξεχωριστή στιγμή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχάρη δημόσια τη Μαρία Σάκκαρη για τη σπουδαία πρόκρισή της στον τελικό της Αθήνας και σχολίασε το γεγονός ότι θα παίξουν την ίδια μέρα τελικό, αφού και εκείνος προκρίθηκε στον τελικό του Gstaad."Περήφανος γι' αυτή την εμψυχωτική πορεία της Μαρίας Σάκκαρη αυτή την εβδομάδα. Το να βλέπω και τους δυο μας σε τελικό την ίδια μέρα, είναι μια ξεχωριστή στιγμή για το ελληνικό τένις", γράφει στην ανάρτησή του ο Στέφανος."Έχουμε μοιραστεί πολλά ορόσημα μέσα στα χρόνια και αυτή είναι η αρχή ενός ακόμα συναρπαστικού κεφαλαίου", κατέληξε ο Στεφ, δείχνοντας και πως αυτές οι πορείες σηματοδοτούν τις επιστροφές τους εκεί που ανήκουν, δηλαδή στους τελικούς και το κορυφαίο επίπεδο.