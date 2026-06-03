Από μια στέρεη ελληνική παραγωγική βάση σε διεθνή δύναμη με παρουσία σε πάνω από 90 χώρες, η DEMO αποδεικνύει όχι μόνο ότι η υγεία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό, αλλά και ότι αυτή η χώρα κρύβει μέσα της τεράστιες δυνάμεις.
Τον ρώτησε ο παππούς του… αν απάτησε τη γυναίκα του: Η δημόσια απάντηση του αστέρα της Σίτι
Τον ρώτησε ο παππούς του… αν απάτησε τη γυναίκα του: Η δημόσια απάντηση του αστέρα της Σίτι
Ο Πορτογάλος διεθνής αμυντικός Ρούμπεν Ντίας τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούν για τον πρόσφατο χωρισμό του με τη Μάγια Γιάμα, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί απιστίας
Μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ντίας ανέφερε ότι οι φήμες έχουν λάβει τέτοια έκταση, ώστε ακόμη και ο 85χρονος παππούς του τον ρώτησε αν υπήρξε άπιστος στη σύντροφό του, αφού είχε δει σχετικά δημοσιεύματα στις ειδήσεις.
Ο ποδοσφαιριστής τόνισε πως η σχέση του με τη Μάγια Γιάμα βασιζόταν πάντοτε στον αμοιβαίο σεβασμό και ξεκαθάρισε ότι «δεν ξεπεράστηκε ποτέ κανένα όριο» από την πλευρά του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν απάτησε ποτέ τη σύντροφό του, ούτε είχε πρόθεση ή πειρασμό να το κάνει, εκφράζοντας τον σεβασμό και την εκτίμησή του προς το πρόσωπό της.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
Ο ποδοσφαιριστής τόνισε πως η σχέση του με τη Μάγια Γιάμα βασιζόταν πάντοτε στον αμοιβαίο σεβασμό και ξεκαθάρισε ότι «δεν ξεπεράστηκε ποτέ κανένα όριο» από την πλευρά του. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν απάτησε ποτέ τη σύντροφό του, ούτε είχε πρόθεση ή πειρασμό να το κάνει, εκφράζοντας τον σεβασμό και την εκτίμησή του προς το πρόσωπό της.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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