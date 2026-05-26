Το φοβερό βίντεο με τη διώρυγα του Παναμά με το οποίο ανακοινώθηκε η αποστολή του για το Μουντιάλ
Η ομάδα του Παναμά είναι στον όμιλο με την Γκάνα, την Κροατία και την Αγγλία

Ο Παναμάς έγραψε ιστορία και προκρίθηκε για δεύτερη φορά στην ιστορία του σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Με ένα εντυπωσιακό βίντεο ανακοινώθηκαν οι επιλογές του προπονητή, Κρίστενσεν. 

Στο βίντεο προβάλλονται εικόνες από διάφορες περιοχές της χώρας, αναδεικνύοντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα και το πάθος των ντόπιων για το ποδόσφαιρο.

Ο Παναμάς θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά στην ιστορία του σε Μουντιάλ, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του στις 17 Ιουνίου απέναντι στη Γκάνα, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει Κροατία και Αγγλία σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο όμιλο.

H αποστολή της εθνικής Παναμά:

Τερματοφύλακες: Μοσκέρα (Αλ Φαϊχά), Σαμούντιο (Μαραθόν), Μείχα (Νασιονάλ)

Αμυντικοί: Κόρντομπα (Νόριτς), Αντράντε (ΛΑΣΚ Λιντς), Φαρίνα (Νίζνι Νόβγκοροντ), Ράμος (Ακαντέμικα Πουέρτο Καμπέλο), Εσκομπάρ (Ντεπορτίβο Σαπρίσα), Μίλερ (Τουράν-Τοβούζ), Γκουτιέρεζ (Λα Γκουαΐρα), Ντέιβις (Πλάθα Αμαδόρ), Μουρίγιο (Μπεσίκτας), Μπλάκμαν (Σλόβαν Μπρατισλάβας)

Μέσοι: Μαρτίνεζ (Χάποελ Ιρόνι Κιριάτ), Χάρβεϊ (Μινεσότα), Γοδόι (Σαν Ντιέγκο), Καρασκίγια (Πούμας), Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεζ (Χουάρες), Ίσμαελ Ντίαζ (Λεόν), Μπαρσένας (Ματσατλάν), Γιανίς (Κομπρεσάλ), Κιντέρο (Πλάθα Αμαδόρ)

Επιθετικοί: Λοντόνιο (Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα), Τομάς Ροντρίγκεζ (Ντεπορτίβο Σαπρίσα), Φαγιάρδο (Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα), Βάτερμαν (Ουνιβερσιδάδ Ντε Κονσεπσιόν)

