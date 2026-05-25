Τα δάκρυα του Βεζένκοφ και η λυτρωτική αγκαλιά με τον πατέρα του μετά την κατάκτηση της Euroleague, δείτε βίντεο
Ο Βούλγαρος σταρ του Ολυμπιακού λυτρώθηκε με την κατάκτηση της Euroleague καθώς είναι η πρώτη στην καριέρα του

Ο Ολυμπιακός σήκωσε το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του νικώντας τη Ρεάλ με 92-85 στον τελικό της Euroleague.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ένας από τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν που αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης στην κανονική περίοδο ξέσπασε σε κλάματα αμέσως μετά το τέλος του ματς. 

Στον πάγκο του Ολυμπιακού τον αγκάλιασαν οι συμπαίκτες του, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος ανέβηκε στις κερκίδες και έσπευσε να αγκαλιάσει τον πατέρα του χαρίζοντάς μας μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. 


