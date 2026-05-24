Euroleague Final Four: Νέο πρόβλημα με τα εισιτήρια, oπαδοί του Ολυμπιακού δεν τα έχουν παραλάβει ακόμα
Αρκετός κόσμος δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, ενώ δεν υπάρχει και καμιά απάντηση από τη Εuroleague
Σοβαρό θέμα δημιουργήθηκε με τα εισιτήρια των ημιτελικών. Μεγάλη ταλαιπωρία βίωσαν αρκετοί φίλαθλοι, ενώ σύμφωνα με τη Φενέρ περίπου 5.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο».
Aπό την πλευρά του ο Τσους Μπουένο τόνισε πως «κανένα άτομο χωρίς εισιτήριο δεν μπήκε στο γήπεδο!».
Πάντως λίγες ώρες πριν τον τελικό συνεχίζει να υπάρχει θέμα με τα εισιτήρια. Στην Εuroleague δεν σου δίνει επιλογή να κατεβάσεις τα εισιτήρια. Αρκετός κόσμος δεν τα έχει παραλάβει ακόμα, ενώ δεν υπάρχει και καμιά απάντηση από τη Εuroleague.
Άτομα που έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια και έχουν κάνει download το εισιτήριο τους πλέον μπαίνουν στην πλατφόρμα της Euroleague και δεν υπάρχει το κουμπί του download ώστε να κατεβάσουν τα εισιτήρια τους και να τα σκανάρουν στις εισόδους.
Aγωνία υπάρχει στον κόσμο για άλλη μια ημέρα, αφού σε λίγες ώρες (21:00) γίνεται το τζάμπολ του τελικού μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ και το πρόβλημα πρέπει να λυθεί άμεσα.
Πηγή: gazzetta.gr
