Σάρας Γιασικεβίτσιους: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν πολύ καλύτερος
Διαβάστε τι δήλωσε ο Λιθουανός τεχνικός της Φενέρ μετά το τέλος του ημιτελικού που βρήκε θριαμβευτή τον Ολυμπιακό με 79-61
Η Φενέρ δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον τίτλο της Euroleague που κατέκτησε το 2025 και παραδόθηκε στις ορέξεις του Ολυμπιακού.
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους παραδέχθηκε την ανωτερότητα της ομάδας του Μπαρτζώκα και έδωσε συγχαρητήρια.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Νομίζω πως δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε.
Κάθε φορά που παίρναμε μία δόση ελπίδας τους δώσαμε εύκολους πόντους.
Δύο-τρεις φορές φτάσαμε στους 7-8 πόντους αλλά μετά δεχθήκαμε εύκολους πόντους. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό έπαιξε πολύ καλύτερα»
