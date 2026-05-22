Σάρας Γιασικεβίτσιους: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ήταν πολύ καλύτερος

Η Φενέρ δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τον τίτλο της Euroleague που κατέκτησε το 2025 και παραδόθηκε στις ορέξεις του Ολυμπιακού.Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους παραδέχθηκε την ανωτερότητα της ομάδας του Μπαρτζώκα και έδωσε συγχαρητήρια.«Νομίζω πως δεν ήμασταν ο εαυτός μας. Ο Ολυμπιακός ήταν ο Ολυμπιακός, αλλά εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε.Κάθε φορά που παίρναμε μία δόση ελπίδας τους δώσαμε εύκολους πόντους.Δύο-τρεις φορές φτάσαμε στους 7-8 πόντους αλλά μετά δεχθήκαμε εύκολους πόντους. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό έπαιξε πολύ καλύτερα»