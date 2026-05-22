Μπαρτζώκας: Είχαμε ένταση, επιθυμία και παίξαμε καλή άμυνα, βίντεο
Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε παρά να δηλώσει απόλυτα ικανοποιημένος μετά την τρομερή εμφάνιση και τη νίκη της ομάδας του επί της Φενερμπαχτσέ στον ημιτελικό της Euroleague
Ο Ολυμπιακός προκάλεσε «ασφυξία» στην Φενερμπαχτσέ, αποκαθήλωσε την πρωταθλήτρια Ευρώπης από τον θρόνο της και το βράδυ της Κυριακής θα διεκδικήσει τον 4ο τίτλο της ιστορίας του στη Euroleague.
Οι ερυθρόλευκοι με άμυνα για σεμινάριο εγκλώβισαν τους Τούρκους, οι οποίοι όχι απλά δεν προηγήθηκαν ποτέ, αλλά ουσιαστικά η μικρότερη διαφορά που είχαν στο ματς ήταν το -6 (18-12 στο φινάλε του Α' δεκαλέπτου) με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μοιράζει συγχαρητήρια στους παίκτες του στις πρώτες του δηλώσεις μετά το φινάλε του ματς.
Δείτε ΕΔΩ τις δηλώσεις
«Είχαμε δημιουργία, ήταν δυνατό μας σημείο οι ασίστ. Βρήκαμε πολλές ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η άμυνα ήταν συμπαγής για 40 λεπτά. Είχαμε ένταση, επιθυμία και παίξαμε καλή άμυνα απόψε.
Ήταν σημαντικό να επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Κάθε φορά που το παιχνίδι έφτανε κοντά στους 10 πόντους αντιδρούσαμε με καλές επιλογές. Δεν έχω παράπονα για την εμφάνισή μας. Έχουμε βαθύ πάγκο όλοι το ξέρουν. Χρειαζόταν να κρατήσουμε την ομάδα φρέσκια.
Στόχος είναι να παλέψουμε για κάθε κατοχή και να έχουμε ίδια νοοτροπία απόψε στον μεγάλο τελικό».
