Πίτερς: Είχαμε αποτελεσματικότητα και κερδίσαμε αλλά τώρα πρέπει να ηρεμήσουμε, δείτε βίντεο
Ο Αμερικανός έκανε εμφάνιση καριέρας καθώς είχε 17 πόντους χωρίς να χάσει σουτ στον θρίαμβο του Ολυμπιακού επί της Φενέρ στον ημιτελικό της Euroleague - «Είναι δουλειά μου να σουτάρω και γι' αυτά τα ματς ζούμε» δήλωσε στο protothema.gr
Ο Άλεκ Πίτερς ήρθε από τον πάγκο και διέλυσε την άμυνα της Φενέρ με τον Γιασικεβίτσιους να μην μπορεί να βρει λύση στην αντιμετώπιση του καθόλη τη διάρκεια του πρώτου ημιτελικού του Final 4 της Euroleague.
Ο Αμερικανός άσος του Ολυμπιακού ήταν πραγματικά απολαυστικός με 17 πόντους και 7/7 σουτ με τον ίδιο να δηλώνει μετά το τέλος του αγώνα:
«Αυτές είναι ξεχωριστές στιγμές. Βγήκαμε ακριβώς όπως θέλαμε. Η αποτελεσματικότητα είναι πολύ σημαντική. Όποιος είναι πιο αποτελεσματικός κερδίζει. Έκανα 7/7, ήταν μάχη, μας έβαλαν προβλήματα, είναι μια καλή ομάδα, αλλά βγήκαμε από πάνω. Πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο τώρα. Είναι πολύ σημαντική η αποκατάσταση».
«Γι' αυτά τα ματς ζούμε»
Λίγο αργότερα μιλώντας στο protothema.gr στη μικτή ζώνη του T Center o Αμερικανός άσος στην ερώτηση ότι απέχουν ένα ματς από τον τίτλο τόνισε: «Γι' αυτά ματς ζούμε, γι' αυτό παίζουμε...».
Ενώ για την προσωπική του απόδοση αλλά και τη συνολική εικόνα της ομάδας είπε: «Η δουλειά μου είναι αυτή να σουτάρω... Αλλά σήμερα παίξαμε όλοι καά και ειδικά στην άμυνα. Παίξαμε σκληρά, όπως παίζει κι ο αντίπαλος μας»
