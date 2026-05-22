Πίτερς στο protothema.gr: Ήμασταν έτοιμοι, παίξαμε πιο σκληρά από αυτούς, η άμυνα μας ήταν εξαιρετική
«Την Κυριακή έχουμε αγώνα πρωταθλήματος, ζούμε γι'αυτά», τόνισε ο Αμερικάνος φόργουορντ του Ολυμπιακού

Γιάννης Κούσουλας
Ο Άλεκ Πίτερς ήταν κομβικός στον ημιτελικό κόντρα της Φενέρ για το Final Four της Αθήνας σκοράροντας 17 πόντους χωρίς μάλιστα να χάσει σουτ και οδήγησε τον Ολυμπιακό στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/5).

Μιλώντας στο protothema.gr, ο Αμερικάνος φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» είπε για το πως αισθάνεται που βρίσκεται ένα παιχνίδι μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος: «γι' αυτό παίζεις, αυτός είναι ο λόγος που το κάνουμε. Την Κυριακή έχουμε αγώνα πρωταθλήματος, ζούμε γι'αυτά».

Σχετικά με την εμφάνιση του στον ημιτελικό σχολίασε πως: «ελευθερώθηκε και σούταρε, γι'αυτό έχω δουλεία. Χαίρομαι που καταφέραμε να πάρουμε περισσότερα από αυτούς στο παιχνίδι. Οι 79 πόντοι είναι συνήθως μια καλή αμυντική προσπάθεια από αυτούς, αλλά η άμυνά μας ήταν εξαιρετικήΕμφανιστήκαμε έτοιμοι σωματικά και παίξαμε πιο σκληρά από αυτούς».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του Πίτερς:


@protothema.gr 🏀 Πίτερς στο protothema: Ήμασταν έτοιμοι, παίξαμε πιο σκληρά από αυτούς #protothema #protothemasports #tiktokgreece #greektiktok ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
